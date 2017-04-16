Радимов: высказывания Дзюбы о "Спартаке" воспринимаются слишком остро

Определились все участники плей-офф баскетбольной Единой лиги ВТБСпорт 16 апреля, 14:50
"Оренбург" победил "Терек" в матче чемпионата РоссииСпорт 16 апреля, 14:26
Газзаев: судья матча "Спартак" - "Зенит" должен дать игрокам создать футбольный спектакльСпорт 16 апреля, 14:12
Радимов: высказывания Дзюбы о "Спартаке" воспринимаются слишком остроСпорт 16 апреля, 14:06
Радимов: свои трибуны могут психологически задавить "Спартак" в матче с "Зенитом"Спорт 16 апреля, 13:39
Два колеса - три золота: сборная России успешно выступила на ЧМ по велоспорту на трекеСпорт 16 апреля, 13:32
Мутко надеется, что велогонщик Дмитриев сохранит хорошую форму до ОИ-2020Спорт 16 апреля, 13:27
Майкл Пенс подтвердил готовность США защищать Южную КореюМеждународная панорама 16 апреля, 13:24
Праздник возрождения: как в России встретили ПасхуОбщество 16 апреля, 13:02
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Некоторые высказывания нападающего "Зенита" Артема Дзюбы про московский "Спартак" слишком остро воспринимаются, ничего страшного в них нет. Такое мнение ТАСС высказал бывший футболист сине-бело- голубых Владислав Радимов, ныне тренирующий "Зенит-2".
В воскресенье "Спартак", лидирующий в чемпионате с 51 очком, примет идущий третьим "Зенит" (43) на своем поле. Дзюба ранее выступал за красно-белых, а после перехода в петербургскую команду неоднократно позволял себе острые замечания в адрес бывшего клуба. На днях нападающий заявил, что "многие адекватные болельщики "Спартака" заслужили то, чтобы команда стала чемпионом, однако есть определенная группа сектантов, из-за которых не хотелось бы, чтобы "Спартак" стал чемпионом".
"Слушайте, во-первых, слишком остро воспринимаются некоторые вещи, в штыки. И потом журналисты, зная Дзюбу, часто его на это провоцируют, вот и все. А на счет того, что Дзюба высказался о том, что многие спартаковские болельщики - это как сектанты. Но ты ведь болеешь за свою команду, не пойму, что плохого он сказал", - считает Радимов.
"Это вы так решили, что он имел ввиду разделение на нормальных и сектантов, - продолжил собеседник ТАСС. - Я, например, считаю, что есть нормальные, простые болельщики, а есть те, кто болеет сильно. Это слово (сектанты - прим. ТАСС), может, как афоризм прозвучало, а вы себе представили. Ничего плохого в этом не вижу, все зависит от интерпретации".
Радимов не согласился с тем, что матч может повлиять на судьбу главного тренера "Зенита" Мирчи Луческу. "Это выдумки журналистов. Команда борется за чемпионство, и в этом плане никаких проблем не возникнет. Мне кажется, слишком преувеличивают, говоря о плохой атмосфере; команда, в которой плохая атмосфера, не может бороться за чемпионство, а "Зенит" борется", - считает он.
Раздутой собеседник ТАСС считает и ситуацию между Луческу и полузащитником команды Олегом Шатовым. После предыдущей игры сине-бело-голубых Шатов отказался отвечать на вопросы журналистов, заметив лишь, что "тренеру и без нас хорошо". "Ни капли не удивлюсь появлению Шатова. Более того, учитывая слова Луческу о том, что прошедшую неделю он хорошо работал, вполне допускаю такой вариант", - заявил Радимов.