Радимов: высказывания Дзюбы о "Спартаке" воспринимаются слишком остро

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Некоторые высказывания нападающего "Зенита" Артема Дзюбы про московский "Спартак" слишком остро воспринимаются, ничего страшного в них нет. Такое мнение ТАСС высказал бывший футболист сине-бело- голубых Владислав Радимов, ныне тренирующий "Зенит-2".

В воскресенье "Спартак", лидирующий в чемпионате с 51 очком, примет идущий третьим "Зенит" (43) на своем поле. Дзюба ранее выступал за красно-белых, а после перехода в петербургскую команду неоднократно позволял себе острые замечания в адрес бывшего клуба. На днях нападающий заявил, что "многие адекватные болельщики "Спартака" заслужили то, чтобы команда стала чемпионом, однако есть определенная группа сектантов, из-за которых не хотелось бы, чтобы "Спартак" стал чемпионом".

"Слушайте, во-первых, слишком остро воспринимаются некоторые вещи, в штыки. И потом журналисты, зная Дзюбу, часто его на это провоцируют, вот и все. А на счет того, что Дзюба высказался о том, что многие спартаковские болельщики - это как сектанты. Но ты ведь болеешь за свою команду, не пойму, что плохого он сказал", - считает Радимов.

"Это вы так решили, что он имел ввиду разделение на нормальных и сектантов, - продолжил собеседник ТАСС. - Я, например, считаю, что есть нормальные, простые болельщики, а есть те, кто болеет сильно. Это слово (сектанты - прим. ТАСС), может, как афоризм прозвучало, а вы себе представили. Ничего плохого в этом не вижу, все зависит от интерпретации".

"Луческу ничто не угрожает"

Радимов не согласился с тем, что матч может повлиять на судьбу главного тренера "Зенита" Мирчи Луческу. "Это выдумки журналистов. Команда борется за чемпионство, и в этом плане никаких проблем не возникнет. Мне кажется, слишком преувеличивают, говоря о плохой атмосфере; команда, в которой плохая атмосфера, не может бороться за чемпионство, а "Зенит" борется", - считает он.

Раздутой собеседник ТАСС считает и ситуацию между Луческу и полузащитником команды Олегом Шатовым. После предыдущей игры сине-бело-голубых Шатов отказался отвечать на вопросы журналистов, заметив лишь, что "тренеру и без нас хорошо". "Ни капли не удивлюсь появлению Шатова. Более того, учитывая слова Луческу о том, что прошедшую неделю он хорошо работал, вполне допускаю такой вариант", - заявил Радимов.