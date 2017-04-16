БК "Енисей" обыграл "Автодор" в матче Единой лиги ВТБ

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Красноярский "Енисей" одержал победу над саратовским "Автодором" со счетом 97:92 в матче баскетбольной Единой лиги ВТБ. Встреча прошла в Красноярске.

Самым результативным в составе обеих команд стал форвард гостей Николас Миннерат, набравший 37 очков.

"Енисей" одержал 13 побед в 24 матчах и занимает шестое место в турнирной таблице, "Автодор" с 7 победами в 22 матчах располагается на 10-й строчке.

В следующем матче "Енисей" 23 апреля примет подмосковные "Химки", "Автодор" 20 апреля на выезде встретится с санкт-петербургским "Зенитом".