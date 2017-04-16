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Газзаев: судья матча "Спартак" - "Зенит" должен дать игрокам создать футбольный спектакль

Спорт
16 апреля, 14:12 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Дильшад Ломовских
Встреча состоится в воскресенье на стадионе "Открытие-Арена" в Москве, начало в 20:00 мск
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Валерий Газзаев

Валерий Газзаев

© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 16 апреля. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Арбитр Александр Егоров, который будет работать на матче 23-го тура чемпионата России между московским "Спартаком" и санкт-петербургским "Зенитом", должен быть незаметным на поле, чтобы дать игрокам создать футбольный спектакль. Такое мнение ТАСС высказал депутат Госдумы РФ, известный российский тренер Валерий Газзаев.

Встреча между лидером чемпионата "Спартаком" (51 очко) и идущим на третьем месте "Зенитом" (43) состоится в воскресенье на стадионе "Открытие-Арена" в Москве. Матч начнется в 20:00 мск.

"Очень важный вопрос - судейство должно быть на самом высоком уровне, - считает Газзаев. - К сожалению, в последних матчах чемпионата мы больше говорим о судействе, о какой-то предвзятости арбитров, мы обсуждаем только судейство, но не тактические схемы команд, не красивые комбинации и сам футбол. А это топовый матч, где судья не должен допустить ни одной ошибки, он должен так отработать на футбольном поле, чтобы дать игрокам показать все свое футбольное мастерство, ведь искусство любого судьи - быть незаметным и дать футболистам создать футбольный спектакль. Что касается прогнозов, я думаю, что "Зенит" обыграет "Спартак".

"Учитывая, как складывается концовка чемпионата, можно сказать, что это центральный матч всего сезона, потому что одной команде победа даст возможность практически обеспечить отрыв, который будет сложно отыграть в борьбе за чемпионство, а "Зениту", чтобы вклиниться в эту борьбу, нужна только победа, - отметил собеседник ТАСС. - Этот матч будет очень интересным, такие игры отличаются особым волевым настроем, напряжением, огромным вниманием болельщиков и специалистов. Такие топовые матчи проводятся на пределе функциональных возможностей, тактического ведения игры и индивидуального мастерства, игроки должны проявить себя с самой лучшей стороны".

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