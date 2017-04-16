Составы ХК СКА и "Металлурга" на пятый матч финала Кубка Гагарина остались без изменений

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МАГНИТОГОРСК /Челябинская область/, 16 апреля. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Составы магнитогорского "Металлурга" и петербургского СКА на пятый матч финала плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) остались без изменений, передает корреспондент ТАСС с места событий.
У СКА лишь изменился состав пятерок: защитник Динар Хафизуллин, сделавший дубль в предыдущей встрече, сыграет во второй паре вместе с Патриком Херсли, а игравший там Роман Рукавишников переведен в четвертую пару к Егору Рыкову. Ворота у хозяев защищает Василий Кошечкин, у гостей - Микко Коскинен.
Матч "Металлург" - СКА начнется в 15:00 мск. Счет в серии до четырех побед 3-1 в пользу петербуржцев.