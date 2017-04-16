Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 15.04:
$ 56.29
€ 59.78
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Составы ХК СКА и "Металлурга" на пятый матч финала Кубка Гагарина остались без изменений

Спорт
16 апреля, 14:12 UTC+3 МАГНИТОГОРСК корр. ТАСС, Рустам Шарафутдинов
Счет в серии до четырех побед 3-1 в пользу петербуржцев
Поделиться
Материал из 1 страницы

МАГНИТОГОРСК /Челябинская область/, 16 апреля. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Составы магнитогорского "Металлурга" и петербургского СКА на пятый матч финала плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) остались без изменений, передает корреспондент ТАСС с места событий.

У СКА лишь изменился состав пятерок: защитник Динар Хафизуллин, сделавший дубль в предыдущей встрече, сыграет во второй паре вместе с Патриком Херсли, а игравший там Роман Рукавишников переведен в четвертую пару к Егору Рыкову. Ворота у хозяев защищает Василий Кошечкин, у гостей - Микко Коскинен.

Матч "Металлург" - СКА начнется в 15:00 мск. Счет в серии до четырех побед 3-1 в пользу петербуржцев.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Кубок Гагарина
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
Игроки СКА после победы в четвертом матче финальной серии плей-офф Кубка Гагарина КХЛ между командами СКА (Санкт-Петербург) и "Металлург" (Магнитогорск)
18
Один шаг до титула: СКА победил "Металлург" в четвертом матче финала КХЛ
Болельщики прорываются на поле стадиона "Люмьер" в Лионе
20
Лионский беспорядок: матч Лиги Европы во Франции омрачен драками фанатов
7
Сотни болельщиков выбежали на поле перед матчем Лиги Европы в Лионе
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Афганистан просит у России поддержки в снабжении и обучении армии и полиции
2
Полина Попова из Свердловской области завоевала титул "Мисс Россия - 2017"
3
Вице-спикер СФ ответил на призыв Джонсона к РФ присоединиться к западной коалиции
4
Казахстан разъяснил свою позицию при голосовании по Сирии в СБ ООН
5
Борис Джонсон предложил РФ присоединиться к западной коалиции для борьбы с ИГ
6
Президент Франции отдал дань памяти россиянам, погибшим в Шмен-де-Дам
7
Захарова: американский дипломат вынес российский стенд с выставки в Вене
Темы дня
Загрузка...
Реклама