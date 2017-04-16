"Оренбург" победил "Терек" в матче чемпионата России

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МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. "Оренбург" одержал победу над грозненским "Тереком" со счетом 2:1 в домашнем матче 23-го тура чемпионата России по футболу.
У хозяев на 27-й минуте встречи отличился Денис Попович. В составе гостей гол на свой счет записал Георге Грозав (73). На 89-й минуте гол в свои ворота забил защитник "Терека" Заурбек Плиев.
Оренбуржцы одержали первую победу за последние пять матчей турнира. Грозненцы потерпели третье поражение подряд и продлили безвыигрышную серию до шести встреч.
Благодаря этому успеху "Оренбург" поднялся на 14-е место в турнирной таблице, в их активе 19 очков. "Терек" с 33 баллами идет седьмым.
В следующем матче "Оренбург" 23 апреля на выезде встретится с "Томью", "Терек" днем ранее примет на своем поле махачкалинский "Анжи".