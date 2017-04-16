Месси не получал письмо от ФИФА с просьбой явиться на заседание о своей дисквалификации

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Футболист сборной Аргентины Лионель Месси не планирует прилетать в Цюрих в штаб- квартиру Международной федерации футбола (ФИФА) для рассмотрения дела о своей дисквалификации, так как не получал официального уведомления от организации. Об этом сообщает портал Сope.es.

В конце марта ФИФА объявила о четырехматчевой дисквалификации Месси за оскорбление помощника судьи во встрече отборочного этапа чемпионата мира с командой Чили.

Позже аргентинское издание La Nacion сообщило, что для сокращения дисквалификации Месси необходимо 4 мая прилететь в Швейцарию и встретиться с представителями ФИФА во время рассмотрения его дела. Чтобы убедить аргентинца в необходимости личного присутствия на заседании и принесения официальных извинений, в Барселону специально прилетал президент Ассоциации футбола Аргентины (AFA) Клаудио Тапия.

Матч Аргентина - Чили прошел 23 марта в Буэнос-Айресе и завершился победой хозяев со счетом 1:0, единственный мяч забил Месси, реализовавший на 16-й минуте пенальти. Бразильские арбитры, обслуживавшие встречу, после решения ФИФА отметили, что не слышали никаких оскорблений со стороны нападающего. Месси же заявил, что действительно выругался, но его слова были адресованы не арбитру.

Без Месси аргентинцы уже провели одну встречу в рамках отбора к чемпионату мира 2018 года, в которой уступили команде Боливии (0:2). Команде предстоят матчи со сборными Уругвая, Венесуэлы и Перу.