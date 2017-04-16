Леклер выиграл вторую гонку этапа "Формулы-2" в Бахрейне, Маркелов - восьмой

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Монегасский пилот команды Prema Шарль Леклер занял первое место во второй гонке первого этапа сезона гоночной серии "Формула-2" (прошлое название GP2), который прошел в Бахрейне.

Вторым финишировал итальянец Лука Гьотто (Russian Time), третьим - британец Оливер Роулэнд (DAMS).

Российский пилот Russian Time Артем Маркелов финишировал восьмым. Первую гонку, которая прошла в субботу, он выиграл, Гьотто был седьмым.

Второй этап пройдет в Испании с 12 по 14 мая.