Леклер выиграл вторую гонку этапа "Формулы-2" в Бахрейне, Маркелов - восьмой

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МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Монегасский пилот команды Prema Шарль Леклер занял первое место во второй гонке первого этапа сезона гоночной серии "Формула-2" (прошлое название GP2), который прошел в Бахрейне.
Вторым финишировал итальянец Лука Гьотто (Russian Time), третьим - британец Оливер Роулэнд (DAMS).
Российский пилот Russian Time Артем Маркелов финишировал восьмым. Первую гонку, которая прошла в субботу, он выиграл, Гьотто был седьмым.
Второй этап пройдет в Испании с 12 по 14 мая.