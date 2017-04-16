Еще два города могут попасть в заявку России на проведение Кубка мира по баскетболу

МОСКВА, 16 апреля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. В случае победы российской заявки к проведению Кубка мира по баскетболу 2023 года могут добавиться еще два города или региона. Об этом ТАСС заявил президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко.

Ранее Межведомственная комиссия по организации и проведению на территории РФ международных спортивных соревнований одобрила предложение РФБ о подаче заявки на проведение в России Кубка мира 2023 года.

"Мы не исключаем, что к Москве, Санкт-Петербургу и Казани добавятся еще один-два региона или города, - заявил Кириленко. - Вообще, я очень рад, что за полтора года работы мы смогли прийти к такому состоянию - готовности принимать Кубок мира по баскетболу".

Россия и СССР не принимали чемпионат мира по баскетболу. С 2014 года турнир именуется Кубком мира.

Кубок мира 2023 года станет отборочным турниром к летним Олимпийским играм - 2024.