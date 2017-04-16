"СГАУ-Саратов" занял третье место на Кубке России по гандболу

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Гандбольный клуб "СГАУ- Саратов" одержал победу над ставропольским "Динамо- Виктором" в матче за третье место Кубка России. Встреча завершилась со счетом 35:33 в пользу команды из Саратова.

Матчи "Финала четырех" проходят в Краснодаре.

В финале турнира, который пройдет позднее в воскресенье, подмосковные "Чеховские медведи" встретятся с краснодарским клубом СКИФ.