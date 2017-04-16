Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 15.04:
$ 56.29
€ 59.78
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СМИ: Алонсо ведет переговоры с "Порше" об участии в гонке "24 часа Ле-Мана" в 2018 году

Спорт
16 апреля, 15:47 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, апреля. /ТАСС
В четверг двукратный чемпион мира Алонсо объявил, что пропустит Гран-при Монако ради участия в знаменитой гонке чемпионата Indycar "Инди 500"
Поделиться
Материал из 1 страницы
Фернандо Алонсо

Фернандо Алонсо

© EPA/DIEGO AZUBEL, архив

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Испанский пилот команды чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" "Макларен" испанец Фернандо Алонсо ведет переговоры с командой чемпионата мира по гонкам на выносливость (WEC) "Порше" о выступлении в "24 часах Ле-Мана" в 2018 году. Об этом сообщает испанское издание Marca.

В четверг двукратный чемпион мира Алонсо объявил, что пропустит Гран-при Монако ради участия в знаменитой гонке чемпионата Indycar "Инди 500". Испанец объяснил это решение тем, что хочет выиграть "Тройную корону" автоспорта.

Чтобы завоевать "Тройную корону", гонщику за карьеру необходимо выиграть Гран-при Монако, "Инди 500" и "24 часа Ле-Мана". За всю историю это удавалось только одному гонщику - британцу Грэму Хиллу.

"Порше" является одной из самых титулованных команд в истории гонки "24 часа Ле-Мана". Она побеждала в марафоне 18 раз. В 2015 году в ее составе легендарную гонку выиграл другой пилот "Формулы-1" немец Нико Хюлькенберг.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Формула-1
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
Игроки СКА после победы в четвертом матче финальной серии плей-офф Кубка Гагарина КХЛ между командами СКА (Санкт-Петербург) и "Металлург" (Магнитогорск)
18
Один шаг до титула: СКА победил "Металлург" в четвертом матче финала КХЛ
Болельщики прорываются на поле стадиона "Люмьер" в Лионе
20
Лионский беспорядок: матч Лиги Европы во Франции омрачен драками фанатов
7
Сотни болельщиков выбежали на поле перед матчем Лиги Европы в Лионе
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Полина Попова из Свердловской области завоевала титул "Мисс Россия - 2017"
2
МЧС предупреждает об ухудшении погоды в Москве
3
Афганистан просит у России поддержки в снабжении и обучении армии и полиции
4
Спикер Совфеда Матвиенко встретилась с королем Саудовской Аравии
5
Алексей Кудрин: риски снижения цен на нефть через год высоки
6
В Москве ожидаются заморозки до минус семи градусов
7
Вице-спикер СФ ответил на призыв Джонсона к РФ присоединиться к западной коалиции
Темы дня
Загрузка...
Реклама