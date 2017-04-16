СМИ: Алонсо ведет переговоры с "Порше" об участии в гонке "24 часа Ле-Мана" в 2018 году

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Испанский пилот команды чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" "Макларен" испанец Фернандо Алонсо ведет переговоры с командой чемпионата мира по гонкам на выносливость (WEC) "Порше" о выступлении в "24 часах Ле-Мана" в 2018 году. Об этом сообщает испанское издание Marca.

В четверг двукратный чемпион мира Алонсо объявил, что пропустит Гран-при Монако ради участия в знаменитой гонке чемпионата Indycar "Инди 500". Испанец объяснил это решение тем, что хочет выиграть "Тройную корону" автоспорта.

Чтобы завоевать "Тройную корону", гонщику за карьеру необходимо выиграть Гран-при Монако, "Инди 500" и "24 часа Ле-Мана". За всю историю это удавалось только одному гонщику - британцу Грэму Хиллу.

"Порше" является одной из самых титулованных команд в истории гонки "24 часа Ле-Мана". Она побеждала в марафоне 18 раз. В 2015 году в ее составе легендарную гонку выиграл другой пилот "Формулы-1" немец Нико Хюлькенберг.