Промоутеры Ковалева ведут переговоры о трансляции в России боя с Уордом

Дебютный бой боксера Алояна в профессионалах перенесен на майСпорт 16 апреля, 16:45
Промоутеры Ковалева ведут переговоры о трансляции в России боя с УордомСпорт 16 апреля, 15:52
Британские врачи модифицируют органы свиньи для пересадки младенцамНаука 16 апреля, 15:50
СМИ: Алонсо ведет переговоры с "Порше" об участии в гонке "24 часа Ле-Мана" в 2018 годуСпорт 16 апреля, 15:47
Еще два города могут попасть в заявку России на проведение Кубка мира по баскетболуСпорт 16 апреля, 15:21
Определились все участники плей-офф баскетбольной Единой лиги ВТБСпорт 16 апреля, 14:50
"Оренбург" победил "Терек" в матче чемпионата РоссииСпорт 16 апреля, 14:26
Газзаев: судья матча "Спартак" - "Зенит" должен дать игрокам создать футбольный спектакльСпорт 16 апреля, 14:12
Радимов: высказывания Дзюбы о "Спартаке" воспринимаются слишком остроСпорт 16 апреля, 14:06
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Промоутеры боксера Сергея Ковалева начали переговоры с российским телевидением о трансляции боя-реванша против чемпиона по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирной боксерской организации (WBO) американца Андре Уорда. Об этом ТАСС сообщила Кэти Дува, руководитель промоутерской компании Main Events, представляющей интересы россиянина.
"Мы начали переговоры о трансляции боя в России. Надеюсь, сможем договориться на следующей неделе", - сказала Дува.
Бой пройдет 17 июня в Лас-Вегасе. Его победитель станет обладателем чемпионских титулов по версиям WBA, WBO и IBF.
На счету Ковалева 30 побед (26 - нокаутом), одно поражение и одна ничья. В послужном списке Уорда 31 победа (15 - нокаутом) и ни одного поражения.