Промоутеры Ковалева ведут переговоры о трансляции в России боя с Уордом

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Промоутеры боксера Сергея Ковалева начали переговоры с российским телевидением о трансляции боя-реванша против чемпиона по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирной боксерской организации (WBO) американца Андре Уорда. Об этом ТАСС сообщила Кэти Дува, руководитель промоутерской компании Main Events, представляющей интересы россиянина.

"Мы начали переговоры о трансляции боя в России. Надеюсь, сможем договориться на следующей неделе", - сказала Дува.

Бой пройдет 17 июня в Лас-Вегасе. Его победитель станет обладателем чемпионских титулов по версиям WBA, WBO и IBF.

На счету Ковалева 30 побед (26 - нокаутом), одно поражение и одна ничья. В послужном списке Уорда 31 победа (15 - нокаутом) и ни одного поражения.