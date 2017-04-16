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Волейболисты "Факела" стали обладателями Кубка вызова

Спорт
16 апреля, 16:31 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, апреля. /ТАСС
В финале российский клуб оказалась сильнее французского "Шомона"
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МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Российский волейбольный клуб "Факел" стал победителем Кубка вызова.

В финале по сумме двух встреч команда из Нового Уренгоя оказалась сильнее французского "Шомона".

Первая встреча команд, прошедшая во Франции, завершилась победой "Факела" - 3-1. В домашней встрече в воскресенье "Факел" выигрывает со счетом 2-1, таким образом российский клуб уже обеспечил себе победу по сумме двух матчей.

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