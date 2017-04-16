Около 2 тыс. полицейских обеспечат безопасность матча "Спартак" - "Зенит" в Москве

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МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Около 2 тысяч полицейских и бойцов Росгвардии будут обеспечивать охрану общественного порядка и безопасность во время матча чемпионата России по футболу между московским "Спартаком" и петербургским "Зенитом". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.
"В 20:00 мск сегодня на стадионе "Открытие-Арена" состоится матч по футболу между командами "Спартак" (Москва) - "Зенит" (Санкт-Петербург). Всего в обеспечении охраны общественного порядка и безопасности граждан во время проведения футбольного матча и прилегающей территории будут задействованы около 2 тысяч сотрудников полиции, сотрудников Росгвардии и охранных организаций", - сказали в главке.
В случае победы "Спартак" до 11 очков увеличит отрыв от одного из главных конкурентов, фактически выключив "Зенит" из борьбы за чемпионский титул. Лидеру чемпионата страны "Спартаку" предстоит первый из трех ключевых матчей турнира, успехи в которых фактически предрешат исход гонки за титул. В следующем туре "Спартак" отправляется в гости к "Ростову", а через две недели встречается с ЦСКА.