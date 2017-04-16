"Урал" обыграл "Томь" в матче чемпионата России

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Екатеринбургский "Урал" одержал победу над томской "Томью" со счетом 1:0 в домашнем матче 23-го тура чемпионата России по футболу.

Мяч на 40-й минуте забил Эрик Бикфалви, который первую часть нынешнего сезона провел в команде из Томска. Для "Урала" эта победа стала четвертой подряд в первенстве страны.

В турнирной таблице "Урал", набрав 29 очков, занимает 10-е место. "Томь" с 13 очками идет на последней, 16-й позиции. От зоны переходных матчей команду отделяют шесть очков, от 12-го места, гарантирующего прописку в премьер- лиге на следующий сезон, - 11.

В следующем туре "Урал" 22 апреля в гостях сыграет с санкт-петербургским "Зенитом", "Томь" на следующий день на своем поле примет "Оренбург".