"Урал" обыграл "Томь" в матче чемпионата России

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МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Екатеринбургский "Урал" одержал победу над томской "Томью" со счетом 1:0 в домашнем матче 23-го тура чемпионата России по футболу.
Мяч на 40-й минуте забил Эрик Бикфалви, который первую часть нынешнего сезона провел в команде из Томска. Для "Урала" эта победа стала четвертой подряд в первенстве страны.
В турнирной таблице "Урал", набрав 29 очков, занимает 10-е место. "Томь" с 13 очками идет на последней, 16-й позиции. От зоны переходных матчей команду отделяют шесть очков, от 12-го места, гарантирующего прописку в премьер- лиге на следующий сезон, - 11.
В следующем туре "Урал" 22 апреля в гостях сыграет с санкт-петербургским "Зенитом", "Томь" на следующий день на своем поле примет "Оренбург".