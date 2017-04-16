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Кучеров прилетит в Москву для подготовки к чемпионату мира по хоккею 24 апреля

Спорт
16 апреля, 17:06 UTC+3 МАГНИТОГОРСК корр. ТАСС, Рустам Шарафутдинов
Андрей Василевский прилетит 17 апреля
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Никита Кучеров

Никита Кучеров

© AP Photo/Mike Carlson

МАГНИТОГОРСК /Челябинская область/, 16 апреля. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Тампа-Бэй" Никита Кучеров прилетит в Москву, чтобы присоединиться к национальной сборной для участия в чемпионате мира, 24 апреля, а вратарь "Тампы" Андрей Василевский - 17 апреля. Об этом ТАСС сообщил агент Василевского Александр Тыжных.

"Василевский прилетит 17 апреля, а Кучеров - 24 апреля", - сказал Тыжных.

"Тампа" по итогам регулярного чемпионата НХЛ не вышла в плей-офф турнира. Кучеров разделил второе место в списке снайперов лиги с американским нападающим "Торонто" Остоном Мэттьюсом (по 40 шайб), больше всех шайб забросил форвард "Питтсбурга" Сидни Кросби (44).

Чемпионат мира пройдет с 5 по 21 мая в немецком Кельне и Париже. Россияне на предварительной стадии сыграют в Кельне. Сборная России до чемпионата мира сыграет с 27 по 30 апреля на заключительном этапе Евротура - Чешских хоккейных играх.

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