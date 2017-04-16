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Боксер Акавов заявил об отсутствии допинг-контроля в чемпионском бою с Сондерсом

Спорт
16 апреля, 17:08 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, апреля. /ТАСС
Поединок за титул WBO в среднем весе прошел 3 декабря прошлого года и завершился победой Сондерса по итогам 12 раундов
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МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Россиянин Артур Акавов заявил об отсутствии допинг-контроля в бою за титул Всемирной боксерской организации (WBO) в среднем весе против британца Билли Джо Сондерса. Об этом он сообщил ТАСС.

Поединок прошел 3 декабря прошлого года и завершился победой Сондерса по итогам 12 раундов.

"Я-то планирую реванш, а точнее хочу, - сказал Акавов. - Но ведь последнее слово за чемпионом. А вот по поводу отсутствия допинг-контроля, это опять же вопрос к организаторам того поединка, то есть к команде Сондерса. Но тот факт, что допинг-контроля не было, настораживает".

Во всех чемпионских поединках по престижным версиям предусмотрен допинг-контроль. Сондерс ближайший бой проведет 17 июля против казахстанца Геннадия Головкина.

В активе британца 24 победы (12 нокаутом) и ни одного поражения. На счету Акавова 16 побед (7 нокаутом) и два поражения.

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