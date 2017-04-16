ХК СКА во второй раз стал обладателем Кубка Гагарина

МАГНИТОГОРСК /Челябинская область/, 16 апреля. /ТАСС/. Санкт-петербургский СКА в гостях со счетом 5:3 обыграл магнитогорский "Металлург" в пятом матче финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и второй раз в истории стал обладателем Кубка Гагарина.

У "Металлурга" отличились Оскар Осала (9-я минута), Виктор Антипин (24) и Ярослав Косов (41). В составе СКА шайбы забросили Никита Гусев (27), Александр Барабанов (30), Евгений Дадонов (35), Илья Ковальчук (41) и Сергей Плотников (59).

Счет в серии до четырех побед стал 4-1 в пользу клуба из Санкт-Петербурга. Первые две встречи финального противостояния прошли в Магнитогорске. Сначала СКА одержал победу со счетом 5:4, затем магнитогорцы взяли верх - 3:1. Две следующее игры, которые состоялись в Санкт-Петербурге, остались за СКА (2:1 ОТ, 3:2).

Впервые СКА выиграл Кубок Гагарина в 2015 году. "Металлург" дважды одерживал победу в этом турнире (2014, 2016).

Также СКА впервые стал чемпионом России по хоккею. В 2015 году, когда СКА выиграл Кубок Гагарина, чемпион страны определялся по итогам регулярного чемпионата, им тогда стал московский ЦСКА, а СКА выиграл серебряные медали. В истории чемпионатов СССР и России армейцы Санкт-Петербурга трижды становились бронзовыми призерами турнира (1971, 1987, 2013). Бронзовым призером чемпионата России сезона-2016/17 стал ярославский "Локомотив".

"Металлург" впервые выиграл серебряные медали чемпионата России - до этого магнитогорский клуб пять раз становился чемпионом страны (1999, 2001, 2007, 2014, 2016), а также выигрывал бронзовые медали чемпионата Межнациональной хоккейной лиги (1995), приравненного к чемпионату России.

Третий успех Знарка

Главный тренер СКА Олег Знарок, также возглавляющий сборную России, выиграл Кубок Гагарина в третий раз. Ранее это ему удавалось, когда он тренировал московское "Динамо" - в сезонах-2011/12 и 2012/13.

Кроме того, под руководством Знарка ХК МВД дошел до финала Кубка Гагарина сезона-2009/10. Таким образом, Знарок стал самым титулованным тренером в истории КХЛ. Ранее два золота и серебро выигрывал с "Ак Барсом" Зинэтула Билелятдинов.

В плей-офф Кубка Гагарина сезона-2016/17 СКА проиграл лишь два матча - московскому "Динамо" в серии 1/4 финала (2:3 ОТ) и "Металлургу" во второй встрече финальной серии.