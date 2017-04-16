Буре: СКА был мощнее "Металлурга" и закономерно выиграл Кубок Гагарина

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Победа санкт-петербургского СКА в финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) является закономерной. Такое мнение ТАСС высказал известный в прошлом хоккеист Павел Буре.

В воскресенье СКА победил магнитогорский "Металлург" в пятом матче финала плей-офф со счетом 5:3, выиграл серию (4-1) и второй раз в истории завоевал Кубок Гагарина.

"Шансы у "Металлурга" были, они имели возможность побороться в финале, - сказал Буре. - Но у СКА более мощная команда, да и состав лучше. Была пара спорных судейских решений, но СКА победил за счет мощи и большего количества созданных моментов у чужих ворот. Счет в финале плей-офф можно считать закономерным".

Также СКА впервые стал чемпионом России по хоккею. В 2015 году, когда СКА выиграл Кубок Гагарина, чемпион страны определялся по итогам регулярного чемпионата, им тогда стал московский ЦСКА, а СКА выиграл серебряные медали. В истории чемпионатов СССР и России армейцы Санкт-Петербурга трижды становились бронзовыми призерами турнира (1971, 1987, 2013).