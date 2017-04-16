СКИФ стал обладателем Кубка России по гандболу

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Краснодарский гандбольный клуб СКИФ одержал победу над подмосковными "Чеховскими медведями" со счетом 30:29 в финальном матче Кубка России.

Финальный этап турнира проходил в Краснодаре. Ранее в матче за третье место "СГАУ-Саратов" обыграл ставропольский "Динамо-Виктор" - 35:33.

СКИФ является 10-кратным бронзовым призером чемпионатов России и СССР, пятикратным обладателем Кубка СССР, обладателем Кубка Европейской гандбольной федерации (EHF).