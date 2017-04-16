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Мутко: КХЛ нужно сделать правильные выводы из завершившегося сезона

Спорт
16 апреля, 18:05 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Дильшад Ломовских
Вице-премьер РФ поздравил СКА с победой
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Виталий Мутко

Виталий Мутко

© Дмитрий Серебряков/ТАСС

МОСКВА, 16 апреля. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) для дальнейшего развития нужно сделать правильные выводы из сезона-2016/17. Об этом ТАСС заявил вице-премьер РФ Виталий Мутко.

Кубок Гагарина сезона-2016/17 завоевал СКА, в финальной серии победивший магнитогорский "Металлург" со счетом 4-1. Пятый матч серии, который прошел в Магнитогорске в воскресенье, санкт-петербургская команда выиграла 5:3.

"Завершился очередной сезон, надо поздравить победителя и пожелать лиге, чтобы они правильно подвели итоги, потому что было много разных разговоров вокруг хоккея. Есть совет директоров лиги, федерация, они подведут итоги, посмотрят, что получилось в этом сезоне, а что нет", - сказал Мутко.

"Хотелось бы поздравить с победой СКА. Но понравилась мне и магнитогорская команда - она уже не первый год играет в финале и в этой серии смотрелась достойно", - отметил вице-премьер.

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