Чернышенко: сезон-2016/17 стал самым интересным в истории КХЛ

МАГНИТОГОРСК /Челябинская область/, 16 апреля. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. СКА заслуженно обыграл магнитогорский "Металлург" в финале Кубка Гагарина сезона-2016/17, но было бы лучше, чтобы серия состояла из большего количества матчей. Об этом журналистам заявил президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Дмитрий Чернышенко.

Кубок Гагарина сезона-2016/17 завоевал СКА, в финальной серии победивший магнитогорский "Металлург" со счетом 4-1. Пятый матч серии, который прошел в Магнитогорске в воскресенье, санкт-петербургская команда выиграла 5:3.

"Нам, конечно, хотелось, чтобы финал был длиннее. Сейчас же нужно поздравить СКА с победой и поблагодарить "Металлург" за хорошую игру. СКА победил заслуженно", - сказал Чернышенко.

"Я приберегу статистику к совету директоров, анализы, цифры, но сейчас могу сказать, что это был напряженный сезон. Столько клубов, отсюда и такое количество, больше 1 тысячи игроков, почти 200 игровых дней, 870 игр. Это была серьезная нагрузка на всех, но мы будем работать над тем, чтобы лига была еще сильнее, интересней", - резюмировал глава КХЛ.

Сезон-2016/17 КХЛ стал самым интересным в истории

"Все согласятся, что финал был достойным. Хотелось, чтобы он был немного длиннее, но мы видим, что сегодня была бескомпромиссная борьба. Мы должны поблагодарить "Металлург" за то, что он бился до конца. Финал получился, сложнее представить более драматичный момент, чем победа здесь, дома у прошлогоднего обладателя Кубка Гагарина", - сказал Чернышенко в эфире "Матч ТВ".

"Хотелось бы поблагодарить болельщиков за их преданность игре и поздравить победителя девятого сезона лиги, - продолжил президент КХЛ. - Он был самым интересным. Следующие, наверное, будут лучше, но этот продолжает удерживать рекорд и по посещаемости - более 6 миллионов человек, и рекорд с точки зрения телевизионных рейтингов".

СКА второй раз в истории завоевал Кубок Гагарина.