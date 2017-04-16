Третьяк: СКА обыграл "Металлург" благодаря более высокому мастерству и лучшему составу

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Санкт-петербургский СКА обыграл магнитогорский "Металлург" в финале плей-офф Кубка Гагарина благодаря мастерству и лучшему составу. Об этом ТАСС заявил президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк.

Кубок Гагарина сезона-2016/17 завоевал СКА, в финальной серии победивший магнитогорский "Металлург" со счетом 4-1. Пятый матч серии, который прошел в Магнитогорске в воскресенье, санкт-петербургская команда выиграла 5:3.

"Финальный матч был потрясающим, - сказал Третьяк. - С таким накалом, фантастической игрой вратарей и нападающих, интрига получилась - лучше не придумаешь. "Металлург" весь сезон играл на высшем уровне, мне хотелось бы особенно поздравить Мозякина, Зарипова и моего коллегу Кошечкина, который по достоинству стал лучшим игроком плей-офф".

Третьяк также отметил, что серия сохраняла интригу, несмотря на общий счет.

"Не сказал бы, что интриги не получилось. В финале играли два достойных соперника, и счет не отражает силу команд. Они достойны финала, но мастерства и сил оказалось больше у СКА. По составу они помоложе, да скамейка длиннее, чем у "Магнитки", Мозякин и Зарипов не могут весь сезон тащить команду", - добавил глава ФХР.

Также Третьяк отметил, что работу судей будет разбирать судейская экспертная комиссии Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).