Тимченко предчувствовал, что СКА станет победителем Кубка Гагарина в воскресенье

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МАГНИТОГОРСК, 16 апреля. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Президент санкт-петербургского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) СКА Геннадий Тимченко предчувствовал, что его команда станет победителем Кубка Гагарина в пятом матче финальной серии турнира. Об этом он рассказал журналистам.
В финальной серии СКА победил магнитогорский "Металлург" со счетом 4-1. Пятый матч серии, который прошел в Магнитогорске в воскресенье, санкт-петербургская команда выиграла со счетом 5:3.
"В прошлый раз я не поехал, а зря. Надо заканчивать дома, надеялся на это. Но сегодня было предчувствие (что победит СКА)", - сказал Тимченко.
Финальная серия Кубка Гагарина проходила до четырех побед. 8 и 10 апреля команды сыграли в Магнитогорске, 12 и 14 апреля - в Санкт-Петербурге. 16 апреля серия вернулась в Магнитогорск. В случае необходимости команды бы сыграли 20 апреля в Магнитогорске и 18 апреля в Петербурге.