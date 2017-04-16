Фанаты "Бастии" выбежали на поле и пытались напасть на футболистов "Лиона"

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МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Болельщики "Бастии" выбежали на поле перед началом домашнего матча команды в чемпионате Франции по футболу и пытались атаковать игроков "Лиона".
Начало игры 33-го тура национального чемпионата, которая должна была стартовать в 18:00 мск, было задержано примерно на 50 минут.
Это уже второй инцидент подобного рода на нынешней неделе, в котором оказывается замешан "Лион". В четверг более тысячи болельщиков выбежали на поле перед началом матча 1/4 финала Лиги Европы между французским клубом и "Бешикташем". Это случилось за 15 минут до начала встречи. Болельщики французского клуба, располагавшиеся на нижних секторах трибун, испугались действий турецких фанатов, которые бросали пиротехнику с верхних рядов.
В итоге тогда встреча началась на 45 минут позже. На стадионе "Лиона", вмещающем 59 тысяч зрителей, собралось больше 15 тысяч фанатов "Бешикташа". Кроме того, на арене возникла массовая драка, в которой фанаты обеих команд использовали различные подручные средства. Позднее Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) открыл дисциплинарное дело в связи со случившимся.