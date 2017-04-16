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Чернышенко не исключил, что количество китайских клубов в КХЛ может увеличиться

Спорт
16 апреля, 18:39 UTC+3 МАГНИТОГОРСК корр. ТАСС, Рустам Шарафутдинов
В этом сезоне в КХЛ дебютировал "Куньлунь"
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Хоккеисты "Куньлуня"

Хоккеисты "Куньлуня"

© Антон Новодережкин/ТАСС

МАГНИТОГОРСК /Челябинская область/, 16 апреля. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Не только пекинский "Куньлунь", но и другие китайские хоккейные клубы могут заинтересоваться сотрудничеством с Континентальной хоккейной лигой (КХЛ). Об этом журналистам заявил президент КХЛ Дмитрий Чернышенко.

"У нас громадье планов по взаимодействию с Китаем - потенциально с самым большим рынком в мире. Лига намерена играть серьезную роль на территории Китая и намерена оказывать необходимую методологическую поддержку для того, чтобы хоккей в Китае развивался. Мы не исключаем появление каких-то новых клубов или новых возможных моментов сотрудничества КХЛ и Китая", - сказал Чернышенко.

"Куньлунь" дебютировал в чемпионате КХЛ в сезоне-2016/17, в результате дойдя до первого раунда плей-офф.

"Думаю, никто не ожидал, что новичок сразу выйдет в плей-офф. Поэтому стоит их отметить - эта команда с нуля показала очень сильный уровень, и мы надеемся, что они сохранят такой темп", - отметил Чернышенко..

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