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Баскетболистки курского "Динамо" впервые в истории выиграли Евролигу

Спорт
16 апреля, 18:47 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, апреля. /ТАСС
В финальном матче российский клуб обыграл турецкий "Фенербахче"
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© EPA/TIBOR ILLYES

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Российский баскетбольный клуб "Динамо" (Курск) со счетом 77:63 победил турецкий "Фенербахче" в финале женской Евролиги и впервые в истории стал победителем турнира. "Финал четырех" Евролиги завершился в Екатеринбурге.

Самым результативным игроком встречи стала американская баскетболистка "Динамо" Энджел Маккатри, набравшая 20 очков.

В прошедшем ранее в воскресенье матче за третье место екатеринбургский УГМК оказался сильнее "Праги" со счетом 68:63.

"Финал четырех" женской Евролиги прошел в России в шестой раз. Трижды соревнования принимал Екатеринбург. В прошлом году победителем турнира стал УГМК.

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