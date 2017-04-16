Тимченко: ХК СКА попытается сохранить в составе Ковальчука, Дадонова и Шипачева

МАГНИТОГОРСК /Челябинская область/, 16 апреля. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) СКА будет разговаривать с игроками Ильей Ковальчуком, Евгением Дадоновым и Вадимом Шипачевым о том, чтобы они остались в команде. Об этом журналистам сообщил президент санкт-петербургского клуба Геннадий Тимченко.

В воскресенье в Магнитогорске местный "Металлург" в пятом матче финальной серии Кубка Гагарина проиграл СКА со счетом 3:5. В итоге петербуржцы стали победителями турнира, обыграв уральцев с общим счетом 4-1.

"Международная федерация хоккея делает все возможное, чтобы все сильнейшие сыграли на Олимпийских играх. Будем разговаривать с Ковальчуком, Дадоновым и Шипачевым, чтобы они остались", - сказал Тимченко.

Вице-президент СКА Роман Ротенберг подчеркнул, что клуб делает все возможное, чтобы оставить этих хоккеистов. "Есть шанс, что кто-то может вернуться (из НХЛ), ведутся переговоры", - также отметил он.

В начале прошлой недели Национальная хоккейная лига (НХЛ) объявила, что ее хоккеисты не поедут на Олимпиаду, поскольку лига не сумела договориться об этом с Международным олимпийским комитетом. В случае, если Ковальчук, Дадонов и Шипачев переедут в НХЛ, они не смогут выступить на Олимпийских играх. Мужской олимпийский хоккейный турнир в Пхенчхане пройдет с 14 по 25 февраля.

Ковальчук выступает за СКА с 2012 года, перейдя в санкт-петербургский клуб из американского "Нью-Джерси". Шипачев играет за СКА с 2013 года, ранее он принадлежал череповецкой "Северстали". Дадонов выступает за клуб из Санкт-Петербурга с 2014 года, перейдя туда из украинского "Донбасса".

Хоккеисты СКА проделали огромную работу в розыгрыше Кубка Гагарина

Вся команда санкт-петербургского СКА проделала огромный объем работы в плей-офф КХЛ, сказал Ротенберг.

"СКА сумел перенести потерю из-за травмы Павла Дацюка (капитана команды - Прим. ТАСС), команда проявила высочайший уровень игры. По ходу нескольких матчей плей-офф мы проигрывали и "Динамо", и "Локомотиву", как и сегодня. Все матчи в плей-офф были тяжелыми, команда провела огромную работу, все работали вместе. Многие молодые ребята показали свои лучшие игры в этом плей-офф", - отметил Ротенберг.

По ходу финальной серии у представителей обоих клубов возникали претензии к качеству судейства. "Мы были готовы к словам о судействе, так же было и в 2015 году. Что мы можем тут сделать? Это давление, которое оказывается на судей", - сказал Ротенберг.