Дадонов заявил, что пока ему нечего сказать по поводу своего будущего в СКА

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МАГНИТОГОРСК /Челябинская область/, 16 апреля. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Нападающий СКА Евгений Дадонов пока не знает, продлит ли контракт с петербургским СКА. Об этом 28-летний хоккеист рассказал журналистам после победы над магнитогорским "Металлургом" в пятом матче финальной серии Кубка Гагарина сезона-2016/17.
Действующее соглашение Дадонова со СКА рассчитано до 30 апреля.
"Пока по будущему ничего не могу сказать. Посмотрим, что будет. Придет время, и все всё узнают", - сказал Дадонов.
Форвард выступает за СКА с 2014 года.
В финальной серии Кубка Гагарина СКА победил "Металлург" со счетом 4-1.