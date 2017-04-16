Дадонов заявил, что пока ему нечего сказать по поводу своего будущего в СКА

МАГНИТОГОРСК /Челябинская область/, 16 апреля. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Нападающий СКА Евгений Дадонов пока не знает, продлит ли контракт с петербургским СКА. Об этом 28-летний хоккеист рассказал журналистам после победы над магнитогорским "Металлургом" в пятом матче финальной серии Кубка Гагарина сезона-2016/17.

Действующее соглашение Дадонова со СКА рассчитано до 30 апреля.

"Пока по будущему ничего не могу сказать. Посмотрим, что будет. Придет время, и все всё узнают", - сказал Дадонов.

Форвард выступает за СКА с 2014 года.

В финальной серии Кубка Гагарина СКА победил "Металлург" со счетом 4-1.