"Арсенал" вдесятером крупно уступил "Локомотиву" в матче чемпионата России

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Московский "Локомотив" разгромил тульский "Арсенал" со счетом 3:0 в гостевом матче 23-го тура чемпионата России по футболу.

Голы забили Мануэл Фернандеш (53-я минута), Майкон (74, пенальти) и Ари (75).

В составе хозяев за вторую желтую карточку на 37-й минуте встречи с поля был удален форвард Федерико Расич.

На 82-й минуте встречи в составе гостей на поле появился защитник Борис Ротенберг, это первое появление футболиста в матче чемпионата России с момента прихода в "Локомотив" летом 2016 года.

В турнирной таблице "Локомотив" поднялся на пятое место, набрав 34 очка, "Арсенал" с 18 очками расположился на 15-й строчке.

В следующем туре "Локомотив" 22 апреля примет пермский "Амкар", "Арсенал" днем позже проведет выездную встречу с "Краснодаром".