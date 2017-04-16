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Витолиньш: "Металлург" был самым неудобным соперником для СКА в плей-офф КХЛ

Спорт
16 апреля, 20:02 UTC+3 МАГНИТОГОРСК корр. ТАСС, Рустам Шарафутдинов
По словам тренера СКА, несмотря на счет 4-1, каждая игра шла до последнего
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Харийс Витолиньш (слева)

Харийс Витолиньш (слева)

© Антон Новодережкин/ТАСС

МАГНИТОГОРСК /Челябинская обл./, 16 апреля. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Магнитогорский "Металлург" был самым неудобным соперником для санкт-петербургского СКА в плей-офф нынешнего сезона. Такое мнение журналистам высказал тренер СКА Харийс Витолиньш.

СКА выиграл у "Металлурга" в финальной серии Кубка Гагарина со счетом 4-1, одержав победу в пятом матче - 5:3.

"Магнитка" была самым неудобным соперником для СКА в плей-офф - у них больший креатив, как мы видели, и мастеровитые ребята. Поэтому, несмотря на счет 4-1, каждая игра шла до последнего", - сказал Витольньш.

Тренерский штаб Олега Знарка возглавил СКА перед сезоном-2016/17. "Приятно в первый год работы с командой выиграть Кубок Гагарина, все молодцы. Здесь все по-другому - команда мастеровитая, от нас ждали победы, ответственность была большая, и приятно, что достигли максимума и справились со всем этим", - сказал Витолиньш.

Витолиньш не удивился тому, что во время вручения СКА кубка зрители свистели. "Когда команда играет дома, болельщики всегда хотят, чтобы их команда выиграла. Я еще хуже видел - в свое время в Швейцарии люди из фан-сектора выскочили на лед и хотели подраться со всеми игроками, и те схватили Кубок, убежали в коньках и форме в автобус, поскольку думали, что их "разорвут", - вспомнил он.

Витолиньш прокомментировал разговоры о судействе в финальной серии. "Надо наслаждаться хоккеем, а не смотреть на то, что творится вокруг него. Надо поднимать лигу в плане того, чтобы ей восторгались, а это зависит от вас, журналистов. В НХЛ такие вопросы не задаются, там есть судейский комитет, который это все разбирает", - подчеркнул он.

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