Тимченко: совет директоров КХЛ может обсудить снижение потолка зарплат

МАГНИТОГОРСК /Челябинская обл./, 16 апреля. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Совет директоров Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) может обсудить на ближайшем заседании вопрос о снижении потолка зарплат хоккеистов в лиге. Об этом журналистам сообщил председатель совета директоров КХЛ Геннадий Тимченко.

Ранее президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк выразил мнение, что лига должна понизить потолок зарплат для развития хоккея.

"Это серьезный вопрос, думаю, это надо обсуждать не сейчас. Мы должны обсудить это на совете директоров и принять решение", - сказал Тимченко.

"Везение было на стороне хоккеистов СКА в финале Кубка Гагарина"

Игрокам санкт-петербургского СКА больше везло в финальной серии плей-офф КХЛ против магнитогорского "Металлурга", чем соперникам, считает Тимченко.

В воскресенье в Магнитогорске местный "Металлург" в пятом матче финальной серии Кубка Гагарина проиграл СКА со счетом 3:5. В итоге петербуржцы стали победителями турнира, обыграв уральцев с общим счетом 4-1.

"Вы видели, что с "Магниткой" мы играли практически на равных - это очень сильная команда. Нам просто немножко больше везло, и, конечно, недаром при подготовке команды мы использовали такое понятие как "спецназ". Реально, эта команда может за себя постоять и может атаковать любого. Поэтому нельзя говорить, что все игры прошли так легко", - отметил Тимченко.

СКА стал обладателем Кубка Гагарина во второй раз. Ранее он завоевывал трофей в сезоне-2014/15.