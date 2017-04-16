Крамник сыграл вничью со Свидлером на шахматном супертурнире в Цюрихе

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МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Россиянин Владимир Крамник сыграл вничью с соотечественником Петром Свидлером в седьмом туре традиционного шахматного супертурнира, который проходит в швейцарском Цюрихе. В нынешнем году турнир посвящен памяти Виктора Корчного.
В других матчах россиянин Ян Непомнящий обыграл соотечественника Григория Опарина, Борис Гельфанд из Израиля был сильнее Янника Пеллетье из Франции, Вишванатан Ананд из Индии и Хикару Накамура из США победителя не выявили.
После семи туров лидируют Накамура и Непомнящий (по 10 очков), далее идут Ананд (9), Крамник и Свидлер (по 8), Гельфанд (5), Пеллетье и Опарин (по 3).
В нынешнем году супертурнир в Цюрихе проводится в память о гроссмейстере Викторе Корчном, который скончался в Швейцарии в июне прошлого года. В 1976 году Корчной отказался возвращаться в СССР и стал выступать за Швейцарию, сыграв в двух матчах за чемпионский титул с Анатолием Карповым - в 1978 году в Багио (Филиппины), в 1981-м - в итальянском Мерано. Оба раза советский чемпион мира Карпов победил, защитив титул.