Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 15.04:
$ 56.29
€ 59.78
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Главный арбитр КХЛ: судьи финальной серии Кубка Гагарина смогли справиться с давлением

Спорт
16 апреля, 21:01 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Сергей Фукс
По словам Алексея Анисимова, судейский корпус лиги сосредоточит свое внимание на психологической подготовке арбитров
Поделиться
Материал из 1 страницы
Алексей Анисимов

Алексей Анисимов

© ТАСС/Станислав Красильников, архив

МОСКВА, 16 апреля. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Разговоры о низком качестве судейства не сказались на работе арбитров финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Такое мнение ТАСС высказал главный арбитр лиги Алексей Анисимов.

Санкт-петербургский СКА одержал победу над магнитогорским "Металлургом" в финале Кубка Гагарина, выиграв серию со счетом 4-1. По ходу финальной серии у представителей обоих клубов возникали претензии к качеству судейства.

"Мне не нравится то, что в этой серии и вообще в плей- офф обсуждают удаления, которые ни в одних лигах не обсуждают. Та истерия, которая поднималась вокруг судей, влияла на арбитров, но они с честью выдержали это, было много психологического давления. У нас люди обученные, меня радует тот объем работы, который мы с ними проделываем. Вопрос был в психологии - выдержат или не выдержат, но судьи сделали свою работу правильно, не обращая внимания на все побочные факты и то давление, которое на них оказывалось", - заявил Анисимов.

Судейский корпус лиги сосредоточит, в том числе, свое внимание на психологической подготовке арбитров, рассказал Анисимов. "У нас есть определенные нововведения и наработки, по поводу которых мы будем общаться с учебно- методическим центром ФХР (Федерации хоккея России - прим. ТАСС). Больше всего мы будем работать над психологией, будем пытаться вывести ее на новый уровень. Нововведения в области психологии у нас уже работают и дают результат", - сказал главный судья лиги.

"Не хочется выдвигать судей на первый план, ведь не арбитры являлись главными актерами этого финала. Та аура, которую пытались раздуть вокруг судейства, мне как болельщику неприятна", - резюмировал Анисимов.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Кубок Гагарина
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
Игроки СКА после победы в четвертом матче финальной серии плей-офф Кубка Гагарина КХЛ между командами СКА (Санкт-Петербург) и "Металлург" (Магнитогорск)
18
Один шаг до титула: СКА победил "Металлург" в четвертом матче финала КХЛ
Болельщики прорываются на поле стадиона "Люмьер" в Лионе
20
Лионский беспорядок: матч Лиги Европы во Франции омрачен драками фанатов
7
Сотни болельщиков выбежали на поле перед матчем Лиги Европы в Лионе
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Афганистан просит у России поддержки в снабжении и обучении армии и полиции
2
В центре Москвы Maserati врезался в столб и загорелся
3
На юге Аргентины обнаружены яйца динозавров
4
Матвиенко рассказала, как исламское одеяние помогло ей на переговорах в Саудовской Аравии
5
Полина Попова из Свердловской области завоевала титул "Мисс Россия - 2017"
6
Кадыров: Чечня защитила Россию от терроризма и спасла миллионы жизней
7
Более 50% проголосовавших высказались за поправки в конституцию Турции
Темы дня
Загрузка...
Реклама