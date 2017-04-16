Главный арбитр КХЛ: судьи финальной серии Кубка Гагарина смогли справиться с давлением

МОСКВА, 16 апреля. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Разговоры о низком качестве судейства не сказались на работе арбитров финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Такое мнение ТАСС высказал главный арбитр лиги Алексей Анисимов.

Санкт-петербургский СКА одержал победу над магнитогорским "Металлургом" в финале Кубка Гагарина, выиграв серию со счетом 4-1. По ходу финальной серии у представителей обоих клубов возникали претензии к качеству судейства.

"Мне не нравится то, что в этой серии и вообще в плей- офф обсуждают удаления, которые ни в одних лигах не обсуждают. Та истерия, которая поднималась вокруг судей, влияла на арбитров, но они с честью выдержали это, было много психологического давления. У нас люди обученные, меня радует тот объем работы, который мы с ними проделываем. Вопрос был в психологии - выдержат или не выдержат, но судьи сделали свою работу правильно, не обращая внимания на все побочные факты и то давление, которое на них оказывалось", - заявил Анисимов.

Судейский корпус лиги сосредоточит, в том числе, свое внимание на психологической подготовке арбитров, рассказал Анисимов. "У нас есть определенные нововведения и наработки, по поводу которых мы будем общаться с учебно- методическим центром ФХР (Федерации хоккея России - прим. ТАСС). Больше всего мы будем работать над психологией, будем пытаться вывести ее на новый уровень. Нововведения в области психологии у нас уже работают и дают результат", - сказал главный судья лиги.

"Не хочется выдвигать судей на первый план, ведь не арбитры являлись главными актерами этого финала. Та аура, которую пытались раздуть вокруг судейства, мне как болельщику неприятна", - резюмировал Анисимов.