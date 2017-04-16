Александр Медведев: СКА сохранит победный костяк на следующий сезон КХЛ

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МАГНИТОГОРСК /Челябинская обл./, 16 апреля. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Член совета директоров СКА Александр Медведев уверен, что костяк состава армейцев, ставших двукратными обладателями Кубка Гагарина, сохранится на следующий сезон. Об этом он рассказал журналистам.
В конце апреля заканчиваются контракты у форвардов армейского клуба Ильи Ковальчука, Евгения Дадонова и Вадима Шипачева. СКА выиграл плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), обыграв в финальной серии "Металлург" (Магнитогорск) - 4-1.
"Я уверен, что костяк этой команды сохранится и она будет бороться за третий Кубок Гагарина. Что касается финала, хотя счет 4-1, он оказался тяжелее предыдущего, потому что "Магнитка" - команда результативная, атакующая, там большие мастера: Мозякин с Зариповым и Коваржем, а также вратарь Кошечкин, посчитайте, сколько он бросков отразил за пять матчей. То, что обе команды играют в атакующий хоккей, привлекло и болельщиков", - сказал Медведев.
Медведев посоветовал болельщикам обсуждать игру, а не работу судей по ходу финала. "Лучше бы обсуждали игру - там было, что обсуждать. Считаю, о судействе говорить - только навлекать гнев хоккейных богов. У СКА был период, когда клуб ругал судей, мы знаем, чем это закончилось", - добавил он.