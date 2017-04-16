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Мутко: матч между "Спартаком" и "Зенитом" стал украшением чемпионата России

Спорт
16 апреля, 22:13 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Сергей Фукс
По словам вице-премьера РФ, пока рано поздравлять красно-белых с чемпионством
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Вратарь "Спартака" Артем Ребров и Георгий Джикия

Вратарь "Спартака" Артем Ребров и Георгий Джикия

© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 16 апреля. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Игру 23-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) между московским "Спартаком" и санкт-петербургским "Зенитом" можно смело назвать украшением всего турнира. Такое мнение ТАСС высказал вице-премьер РФ Виталий Мутко.

"Спартак" дома одержал победу над "Зенитом" со счетом 2:1. У москвичей голы забили Квинси Промес (21-я минута) и Александр Самедов (80). В составе петербуржцев отличился Артем Дзюба (66).

"Мы увидели потрясающий матч, игру двух лидеров, все получили колоссальное удовольствие. Абсолютно уверен, что команды показали футбол европейского уровня. Болельщики увидели "качели" - первый тайм остался за "Спартаком", во втором питерцы доминировали; и ключевой гол в контратаке. Думаю, что этот матч стал украшением чемпионата", - заявил Мутко.

За семь туров до завершения турнира "Спартак" опережает идущего вторым ЦСКА на 10 очков. "Пока не надо поздравлять "Спартак" с чемпионством, впереди еще много туров. Чемпионом станет тот, кто будет первым по итогам 30 матчей. Все в этой жизни бывает", - резюмировал собеседник агентства.

В следующем матче 22 апреля "Спартак" сыграет на выезде с "Ростовом". "Зенит" в тот же день примет екатеринбургский "Урал".

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