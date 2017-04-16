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Питерский дубль: сезон КХЛ завершился победой СКА

Спорт
16 апреля, 22:19 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, апреля. /ТАСС
СКА выиграл Кубок Гагарина во второй раз - в предыдущий он сделал это в сезоне-2014/15
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© Александр Демьянчук/ТАСС
© Александр Демьянчук/ТАСС
© Александр Демьянчук/ТАСС
© Александр Демьянчук/ТАСС
© Александр Демьянчук/ТАСС
© Александр Демьянчук/ТАСС
© Александр Демьянчук/ТАСС
© Александр Демьянчук/ТАСС
© Александр Демьянчук/ТАСС
© Александр Демьянчук/ТАСС
© Александр Демьянчук/ТАСС
© Александр Демьянчук/ТАСС
Олег Знарок
Олег Знарок
Олег Знарок
© Александр Демьянчук/ТАСС
© Александр Демьянчук/ТАСС
Роман Ротенберг
Роман Ротенберг
Роман Ротенберг
© Александр Демьянчук/ТАСС
Геннадий Тимченко
Геннадий Тимченко
Геннадий Тимченко
© Александр Демьянчук/ТАСС
© Александр Демьянчук/ТАСС
Павел Дацюк и Илья Ковальчук
Павел Дацюк и Илья Ковальчук
Павел Дацюк и Илья Ковальчук
© Александр Демьянчук/ТАСС
Василий Кошечкин, признанный лучшим игроком плей-офф, и председатель правления Молодежной хоккейной лиги, заместитель председателя правления ПАО "Газпром" Александр Медведев
Василий Кошечкин, признанный лучшим игроком плей-офф, и председатель правления Молодежной хоккейной лиги, заместитель председателя правления ПАО "Газпром" Александр Медведев
Василий Кошечкин, признанный лучшим игроком плей-офф, и председатель правления Молодежной хоккейной лиги, заместитель председателя правления ПАО "Газпром" Александр Медведев
© Александр Демьянчук/ТАСС
© Александр Демьянчук/ТАСС
Президент КХЛ Дмитрий Чернышенко и Илья Ковальчук
Президент КХЛ Дмитрий Чернышенко и Илья Ковальчук
Президент КХЛ Дмитрий Чернышенко и Илья Ковальчук
© Александр Демьянчук/ТАСС
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© Александр Демьянчук/ТАСС
© Александр Демьянчук/ТАСС
© Александр Демьянчук/ТАСС
© Александр Демьянчук/ТАСС
© Александр Демьянчук/ТАСС
© Александр Демьянчук/ТАСС
© Александр Демьянчук/ТАСС
© Александр Демьянчук/ТАСС
© Александр Демьянчук/ТАСС
© Александр Демьянчук/ТАСС
© Александр Демьянчук/ТАСС
© Александр Демьянчук/ТАСС
Олег Знарок
© Александр Демьянчук/ТАСС
© Александр Демьянчук/ТАСС
Роман Ротенберг
© Александр Демьянчук/ТАСС
Геннадий Тимченко
© Александр Демьянчук/ТАСС
© Александр Демьянчук/ТАСС
Павел Дацюк и Илья Ковальчук
© Александр Демьянчук/ТАСС
Василий Кошечкин, признанный лучшим игроком плей-офф, и председатель правления Молодежной хоккейной лиги, заместитель председателя правления ПАО "Газпром" Александр Медведев
© Александр Демьянчук/ТАСС
© Александр Демьянчук/ТАСС
Президент КХЛ Дмитрий Чернышенко и Илья Ковальчук
© Александр Демьянчук/ТАСС

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Сезон-2016/17 Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) завершился победой СКА. Санкт-петербургская команда в финальной серии Кубка Гагарина со счетом 4-1 одолела магнитогорский "Металлург". Решающий матч, прошедший в Магнитогорске в воскресенье, закончился в пользу СКА - 5:3, причем по ходу встречи армейцы уступали 0:2.

Главным тренер СКА Олег Знарок победил в Кубке Гагарина в третий раз, ранее это удавалось ему в сезонах 2011/12 и 2012/13, когда он работал в московском "Динамо". Знарок стал самым титулованным тренером в истории КХЛ, первый чемпионат которой был проведен в сезоне-2008/09. Помимо СКА, 54-летний специалист также возглавляет сборную России, где одним из его помощников является главным тренер "Металлурга" Илья Воробьев.

СКА выиграл Кубок Гагарина во второй раз - в предыдущий он сделал это в сезоне-2014/15. "Металлург" был первым в КХЛ в сезонах 2013/14 и 2015/16, а до этого три раза побеждал в чемпионате российской Суперлиги (1998/99, 2000/01, 2006/07). Завоевав Кубок Гагарина-2016/17, СКА автоматически стал чемпионом России, причем впервые в истории, поскольку в сезоне-2014/15 данный титул присваивался российскому клубу, выигравшему не плей-офф, а регулярный чемпионат.

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Индивидуальные успехи "Металлурга"

Лучшим бомбардиром плей-офф Кубка Гагарина стал 27-летний чешский нападающий "Металлурга" Ян Коварж, набравший 25 очков (10 голов + 15 передач), а лучшим снайпером - 36-летний Данис Зарипов, также представляющий магнитогорскую команду (15 голов).

Если же учитывать не только плей-офф КХЛ, но и регулярный чемпионат, то и здесь лучшие показатели оказались у игрока "Металлурга" - речь о Сергее Мозякине, который в общей сложности набрал 109 очков (55 голов + 54 передачи). 36-летний форвард в сезоне-2016/17 побил сразу несколько рекордов результативности - к примеру, по количеству заброшенных шайб в чемпионатах СССР/России вообще (теперь у Мозякина их 480) и за один сезон.

Самым ценным игроком плей-офф Кубка Гагарина тоже стал хоккеист "Металлурга" - 34-летний вратарь Василий Кошечкин.

Что касается СКА, то в плей-офф самым результативным игроком санкт-петербургской команды стал Никита Гусев, набравший 23 очка (7 голов + 16 передач). 20 очков в активе Вадима Шипачева (4+16), 19 - на счету Евгения Дадонова (9+10). Действующие контракты Шипачева и Дадонова, а также самого известного игрока СКА Ильи Ковальчука рассчитаны до 30 апреля. Вице-президент СКА Роман Ротенберг после победы в Кубке Гагарина заверил журналистов, что клуб приложит все усилия для продления соглашений с ними.

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"Коррумпированного судейства в лиге нет"

Четвертый матч финальной серии, состоявшийся в Санкт- Петербурге в пятницу и выигранный СКА со счетом 3:2, обернулся судейским скандалом, работой арбитров возмущался "Металлург". Президент КХЛ Дмитрий Чернышенко, комментируя работу рефери после пятого матча, признал, что судейство в лиге неидеально. "Но главное, что все стремятся к тому, чтобы оно было более профессиональным", - сказал он. При этом Чернышенко отметил, что, согласно оценкам главного судьи КХЛ Алексея Анисимова, матч в Санкт-Петербурге, в результате которого возник скандал, арбитры отработали в соответствии с установленными стандартами.

Председатель совета директоров КХЛ Геннадий Тимченко назвал шумиху вокруг судейства в четвертом матче серии излишней. По его словам, в России отношение к работе судей "на очень низкой культуре", что является серьезной проблемой. Тимченко не стал отрицать, что ошибки арбитров в матчах КХЛ случаются, но обратил внимание на то, что сейчас это "не то коррумпированное судейство, которое было раньше". "Этого сегодня нет, и это очень важно, поскольку мы хотим видеть красивый хоккей и честную игру", - сказал он.

Громадные планы по взаимодействию с Китаем

В чемпионате КХЛ сезона-2016/17 участвовало рекордное количество клубов - 29. 22 представляли Россию, один - Белоруссию ("Динамо" Минск), один - Китай ("Куньлунь"), один - Казахстан ("Барыс"), один - Латвию ("Динамо" Рига), один - Словакию ("Слован" Братислава), один - Финляндию ("Йокерит"), один - Хорватию ("Медвешчак"). Участие "Медвешчака" в КХЛ сезона-2017/18 под вопросом, так как он уже заявился в чемпионат Австрийской хоккейной лиги.

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Выступление же дебютанта КХЛ - пекинского "Куньлуня" - признано успешным. Китайская команда, возглавляемая Владимиром Юрзиновым-младшим, дошла до первого раунда плей- офф, где уступила магнитогорскому "Металлургу". "Думаю, никто не ожидал, что новичок сразу выйдет в плей-офф. Поэтому стоит их отметить - эта команда с нуля показала очень сильный уровень, и мы надеемся, что они сохранят такой темп", - сказал Дмитрий Чернышенко.

Президент КХЛ не исключил, что в лиге со временем могут появиться и другие клубы из Китая. "У нас громадье планов по взаимодействию с Китаем - потенциально самым большим рынком в мире. Лига намерена играть серьезную роль на территории Китая и намерена оказывать необходимую методологическую поддержку для того, чтобы хоккей в Китае развивался. Мы не исключаем появление каких-то новых клубов или новых возможных моментов сотрудничества КХЛ и Китая", - заявил Чернышенко.

КХЛ в мае представит стратегию развития

Вице-премьер РФ по вопросам спорта, туризма и молодежной политики Виталий Мутко отметил, что КХЛ следует сделать правильные выводы из завершившегося сезона, учитывая, что "было много разных разговоров вокруг хоккея". Итоги сезона-2016/17, как сообщил Чернышенко, КХЛ подведет на заседании совета директоров, которое пройдет в конце мая.

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По словам Чернышенко, на заседании, в частности, будет рассматриваться стратегия развития лиги, рассчитанная на семь лет. Стратегия подразумевает, что клубы, не соответствующие критериям КХЛ, не будут допускаться к участию в чемпионате. По ходу сезона в прессе сообщалось, что из состава лиги из-за финансовых и инфраструктурных проблем могут быть исключены ханты-мансийская "Югра" и новокузнецкий "Металлург".

"Я бы сейчас воздержался от упоминания каких-то клубов. Но то, что мы будем стимулировать клубы и их владельцев на более эффективную работу, больший профессионализм, лучший спортивный результат под давлением возможного отчисления, это действительно так", - заявил Чернышенко.

Другая важная тема, которая, вероятно, будет обсуждаться на совете директоров, - потолок зарплат в лиге, за снижение которого в субботу выступил президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк. "Мы должны обсудить это на совете директоров и принять решение", - сказал Тимченко.

Сезон-2017/18 Континентальной хоккейной лиги стартует 21 августа.

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