"Вашингтон" обыграл "Атланту" в первом матче серии 1/8 финала плей-офф НБА

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МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. "Вашингтон" дома одержал победу над "Атлантой" со счетом 114:107 в первом матче серии 1/8 финала плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Самым результативным игроком матча стал защитник хозяев Джон Уолл, в его активе 32 очка. Счет в серии до четырех побед стал 1-0 в пользу "Вашингтона".
Следующий матч пройдет 19 апреля в Вашингтоне.