"Вашингтон" обыграл "Атланту" в первом матче серии 1/8 финала плей-офф НБА

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. "Вашингтон" дома одержал победу над "Атлантой" со счетом 114:107 в первом матче серии 1/8 финала плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Самым результативным игроком матча стал защитник хозяев Джон Уолл, в его активе 32 очка. Счет в серии до четырех побед стал 1-0 в пользу "Вашингтона".

Следующий матч пройдет 19 апреля в Вашингтоне.