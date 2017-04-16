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"Вашингтон" обыграл "Атланту" в первом матче серии 1/8 финала плей-офф НБА

Спорт
16 апреля, 22:48 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, апреля. /ТАСС
Встреча завершилась со счетом 114:107
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Джон Уолл (справа)

Джон Уолл (справа)

© AP Photo/Manuel Balce Ceneta

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. "Вашингтон" дома одержал победу над "Атлантой" со счетом 114:107 в первом матче серии 1/8 финала плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Самым результативным игроком матча стал защитник хозяев Джон Уолл, в его активе 32 очка. Счет в серии до четырех побед стал 1-0 в пользу "Вашингтона".

Следующий матч пройдет 19 апреля в Вашингтоне.

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