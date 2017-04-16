Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 15.04:
$ 56.29
€ 59.78
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Мирча Луческу взял на себя ответственность за поражение от "Спартака"

Спорт
16 апреля, 22:57 дата обновления: 16 апреля, 23:25 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, апреля. /ТАСС
Тренер заявил, что, возможно, ему еще не удалось построить конкурентоспособную команду
Поделиться
Материал из 1 страницы
Мирча Луческу

Мирча Луческу

© Евгений Асмолов /ФК "Зенит"/ТАСС

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Главный тренер "Зенита" Мирча Луческу взял на себя ответственность за поражение от "Спартака" в матче чемпионата России по футболу. Об этом он заявил на пресс-конференции после встречи.

Галерея
17 фото
Квинси Промес (справа) против Луиш Нету
© Валерий Шарифулин/ТАСС

"Спартак" обыграл "Зенит" в матче чемпионата России

Встреча 23-го тура, прошедшая в Москве, завершилась победой "Спартака" со счетом 2:1.

"Я и сейчас не могу сказать, что "Спартак" сильнее "Зенита", но с учетом того, как они подходили к играм, они заслужили первое место. "Спартак" играет одним составом, мы же в течение сезона теряли много игроков, некоторые до сих пор не привыкли в нашей игре - (Бранислав) Иванович, Данни, который еще не набрал лучших кондиций после травмы. Но это не значит, что я перекладываю ответственность на кого-то или что-то, вся ответственность на мне. Возможно, мне еще не удалось построить конкурентоспособную команду", - заявил Луческу.

Комментируя игру, румын отметил, что его команда допускала непростительные ошибки в первом тайме. "В первом тайме мы допускали совсем детские ошибки и испытывали огромное давление со стороны соперника. Второй тайм мы сыграли лучше, имели преимущество забили гол, после этого имели еще один отличный шанс, когда бил (Олег) Шатов. Что касается последних минут, мы пошли на риск, раскрылись, выпустили (Луку) Джорджевича, поэтому у соперника стали возникать моменты", - поделился впечатлениями Луческу.

За семь туров до финиша чемпионата России "Спартак" имеет отрыв в таблице от идущего вторым ЦСКА в 10 очков, в активе москвичей 54 балла. "Зенит" с 43 очками расположился на третьей позиции. "Сейчас надо обязательно собраться и сделать все, чтобы бороться за лигочемпионское место, мы не можем остаться без этого турнира второй год подряд", - заявил румынский тренер.

В следующем матче 22 апреля "Спартак" сыграет на выезде с "Ростовом". "Зенит" в тот же день примет екатеринбургский "Урал". 

Смотрите также

Лавров назвал "валидольной" победу "Спартака" над "Зенитом" в чемпионате России
Глушаков: "Спартак" не будет отмечать победу над "Зенитом"
Глава "Лукойла" заявил, что "Спартак" еще рано называть чемпионом России
Каррера: "Спартак" допустил ошибку, "сев" в оборону во втором тайме матча с "Зенитом"
Дзюба заявил, что гонку за золото в чемпионате РФПЛ можно считать законченной

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Российский футбол
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
Хоккеисты СКА
21
Питерский дубль: сезон КХЛ завершился победой СКА
Квинси Промес (справа) против Луиш Нету
17
"Спартак" обыграл "Зенит" в матче чемпионата России
Игроки СКА после победы в четвертом матче финальной серии плей-офф Кубка Гагарина КХЛ между командами СКА (Санкт-Петербург) и "Металлург" (Магнитогорск)
18
Один шаг до титула: СКА победил "Металлург" в четвертом матче финала КХЛ
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Матвиенко рассказала, как исламское одеяние помогло ей на переговорах в Саудовской Аравии
2
Скоростной поезд сбил мужчину на западе Москвы
3
МЧС предупреждает об ухудшении погоды в Москве
4
В центре Москвы Maserati врезался в столб и загорелся
5
Новые образцы гиперзвукового оружия поступят в войска к 2025 году
6
Помощник Трампа считает, что настало время для жестких переговоров с РФ по Сирии
7
На юге Аргентины обнаружены яйца динозавров
Темы дня
Загрузка...
Реклама