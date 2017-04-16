МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Главный тренер "Зенита" Мирча Луческу взял на себя ответственность за поражение от "Спартака" в матче чемпионата России по футболу. Об этом он заявил на пресс-конференции после встречи.

Встреча 23-го тура, прошедшая в Москве, завершилась победой "Спартака" со счетом 2:1.

"Я и сейчас не могу сказать, что "Спартак" сильнее "Зенита", но с учетом того, как они подходили к играм, они заслужили первое место. "Спартак" играет одним составом, мы же в течение сезона теряли много игроков, некоторые до сих пор не привыкли в нашей игре - (Бранислав) Иванович, Данни, который еще не набрал лучших кондиций после травмы. Но это не значит, что я перекладываю ответственность на кого-то или что-то, вся ответственность на мне. Возможно, мне еще не удалось построить конкурентоспособную команду", - заявил Луческу.

Комментируя игру, румын отметил, что его команда допускала непростительные ошибки в первом тайме. "В первом тайме мы допускали совсем детские ошибки и испытывали огромное давление со стороны соперника. Второй тайм мы сыграли лучше, имели преимущество забили гол, после этого имели еще один отличный шанс, когда бил (Олег) Шатов. Что касается последних минут, мы пошли на риск, раскрылись, выпустили (Луку) Джорджевича, поэтому у соперника стали возникать моменты", - поделился впечатлениями Луческу.

За семь туров до финиша чемпионата России "Спартак" имеет отрыв в таблице от идущего вторым ЦСКА в 10 очков, в активе москвичей 54 балла. "Зенит" с 43 очками расположился на третьей позиции. "Сейчас надо обязательно собраться и сделать все, чтобы бороться за лигочемпионское место, мы не можем остаться без этого турнира второй год подряд", - заявил румынский тренер.

В следующем матче 22 апреля "Спартак" сыграет на выезде с "Ростовом". "Зенит" в тот же день примет екатеринбургский "Урал".