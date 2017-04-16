Иванович: футболисты "Зенита" обязаны побеждать "Урал" в следующем матче

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МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Санкт-петербургский "Зенит" обязан побеждать "Урал" в матче 24-го тура чемпионата России по футболу. Такое мнение журналистам высказал защитник петербуржцев Бранислав Иванович.
В воскресенье "Зенит" со счетом 1:2 уступил московскому "Спартаку" в гостевой встрече чемпионата страны. За семь туров до финиша чемпионата России москвичи увеличили отрыв в таблице от идущего вторым ЦСКА до 10 очков, в активе красно-белых 54 балла. "Зенит" с 43 очками расположился на третьей позиции.
"Луческу после игры нервничал. У него есть свое видение игры, которое он требует, чтобы игроки исполняли. Но надо работать над этим", - считает Иванович.
"После первого тайма тренер говорил позитивно, что моменты у нас будут, - продолжил футболист. - Надо не терять настрой. После того, как забили ответный мяч, мы контролировали игру и хотели забить второй. Немного не хватило, чтобы забить еще".
"Первый матч на домашнем стадионе будет следом. Настроение было бы лучше, если бы сегодня победили. Но в следующем туре обязаны это сделать", - заключил защитник "Зенита".
В следующем матче 22 апреля "Зенит" примет на своем поле екатеринбургский "Урал".