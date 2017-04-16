Луческу: психологические проблемы не позволяют Кокорину играть на уровне Промеса

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МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Нападающий "Зенита" Александр Кокорин мог бы играть на одном уровне с форвардом "Спартака" Квинси Промесом, если бы не психологические проблемы. Об этом заявил на пресс-конференции после встречи команд главный тренер сине-бело-голубых Мирча Луческу.
Встреча 23-го тура чемпионата, прошедшая в Москве, завершилась победой "Спартака" со счетом 2:1. Кокорин вышел на поле с первых минут.
"Кокорин в некоторых простых моментах терял мячи, иногда ему стоило чаще брать ответственность на себя. Если взять его потенциал и физические кондиции, он один из лучших игроков команды, но ментально дело обстоит не лучшим образом, поэтому он часто ошибается. Если бы он был более внимательным, то, думаю, ничем бы не уступал Промесу", - считает Луческу.
Специалист также отметил, что крайнему защитнику "Зенита" Игорю Смольникову, который появился на поле впервые с октября прошлого года, не хватает игровых кондиций. "Видно, что Смольников пропустил много игр. Он играл активно, сделал нескольких хороших обостряющих передач, но похуже сыграл в обороне. Думаю, если бы он был в игровом тонусе, то сделал в конце матча совсем другую передачу на Дзюбу, а так она получилась слишком жесткой; пока он не чувствует ритм игры, идет в атаку, но тяжело возвращается в оборону", - сказал он.
За семь туров до финиша чемпионата России "Спартак" увеличил отрыв в таблице от идущего вторым ЦСКА до 10 очков, в активе красно-белых 54 балла. "Зенит" с 43 очками расположился на третьей позиции.
В следующем матче 22 апреля "Спартак" сыграет на выезде с "Ростовом". "Зенит" в тот же день примет екатеринбургский "Урал".