Около 50 футбольных фанатов задержаны по итогам матча "Спартак" - "Зенит" в Москве

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Около 50 футбольных фанатов задержаны по итогам матча "Спартак" (Москва) - "Зенит" (Санкт-Петербург) в Москве. Об этом ТАСС сообщил информированный источник в силовых структурах.

"По итогам футбольного матча задержали более 50 футбольных фанатов, большинство из них - за распитие спиртных напитков, около 10 фанатов - за использование пиротехники во время матча", - сказал собеседник агентства.

По его словам, безопасность была обеспечена в полном объеме. Полицией не допущено правонарушений и массовых драк. Несколько попыток дестабилизировать обстановку правоохранители блокировали.

Безопасность во время футбольного матча обеспечивали около 2 тыс. сотрудников полиции и бойцов Росгвардии.