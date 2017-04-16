Леонид Слуцкий будет комментировать матч Лиги чемпионов "Барселона" - "Ювентус"

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Бывший главный тренер московского футбольного клуба ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий будет комментировать ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов между испанской "Барселоной" и итальянским "Ювентусом" на телеканале "Матч ТВ". Об этом сообщает пресс-служба телекомпании "НТВ-Плюс".

Отмечается, что он будет работать в паре с Нобелем Арустамяном. Матч состоится 19 апреля, начало в 21:45 мск. Первая встреча этих команд завершилась со счетом 3:0 в пользу "Ювентуса".

Слуцкий покинул пост главного тренера ЦСКА в декабре 2016 года. Он возглавлял армейцев с 2009 года, за это время команда стала трехкратным чемпионом России, двукратным обладателем Кубка и Суперкубка России. С конца 2015 по лето 2016 года был главным тренером сборной России, с которой принимал участие в чемпионате Европы 2016 года.

Телеканал "Матч ТВ" начал вещание 1 ноября 2015 года. Он был создан на базе спортивной редакции "НТВ-Плюс" и частот телеканала "Россия-2".