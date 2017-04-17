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Большой шаг к чемпионству: футболисты "Спартака" обыграли "Зенит"

Спорт
17 апреля, 0:34 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, апреля. /ТАСС
Красно-белые увеличили отрыв от действующего чемпиона ЦСКА до 10 очков, а от оставшегося третьим "Зенита" - до 11
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Болельщики "Спартака"

Болельщики "Спартака"

© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Московский "Спартак" обыграл санкт-петербургский "Зенит" и еще больше приблизился к долгожданной победе в чемпионате России по футболу. Встреча, прошедшая на "Открытие-Арене", завершилась победой хозяев поля со счетом 2:1.

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Спартаковцы владели полным территориальным и игровым преимуществом в первом тайме, что воплотилось в гол Квинси Промеса на 22-й минуте. С начала второй половины встречи команда, как заявил на пресс-конференции после встречи главный тренер Массимо Каррера, допустила ошибку, "сев" в оборону, и пропустила на 66-й минуте, Дзюба отличился уже в четвертой игре подряд против своего бывшего клуба. Однако последнее слово осталось за красно-белыми, три очка команде за десять минут до окончания основного времени матча принес точный удар вышедшего на замену полузащитника Александра Самедова.

За семь туров до конца чемпионата "Спартак" (54 очка) увеличил отрыв от действующего чемпиона ЦСКА до 10 очков, а от оставшегося третьим "Зенита" - до 11. "Безусловно, мы выиграли важный матч, мы будем радоваться, но осталось еще семь туров, - парировал Каррера на вопрос о победе в чемпионате. - Если команда, как и журналисты, и болельщики думает, что мы уже чемпионы, то она ошибается. Семь матчей - это большой отрезок, у нас еще есть игры с "Ростовом", ЦСКА".

Проблемы "Зенита"

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Главный тренер "Зенита" Мирча Луческу после встречи не стал критиковать работу судей, хотя делает это достаточно регулярно, зато выделил сразу несколько проблем у своей команды. Так, считает румынский специалист, нападающий Александр Кокорин не может выйти на свой уровень из-за психологических проблем, защитник Игорь Смольников и полузащитник Данни пока не набрали необходимых кондиций после травм, а пришедший в команду зимой Бранислав Иванович не успел вписаться в игру.

"Но это не значит, что я перекладываю ответственность на кого-то или что-то, вся ответственность на мне. Возможно, мне еще не удалось построить конкурентоспособную команду", - сказал тренер.

"Что тут говорить, (чемпионская) гонка закончилась", - был лаконичен после встречи Дзюба. "Сейчас надо обязательно собраться и сделать все, чтобы бороться за второе место (дает право участвовать в Лиге чемпионов), мы не можем остаться без этого турнира второй год подряд", - заявил Луческу.

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Страсти в матче кипели не только на поле, но и на трибунах. Спартаковцы порадовали двумя красочными перформансами, сине-бело-голубые - растяжкой с изображением преданного болельщика клуба актера Михаила Боярского. Обе стороны использовали большое количество файеров и дымовых шашек.

Как сообщили ТАСС в МВД, были блокированы несколько попыток дестабилизировать обстановку во время матча. До начала игры и во время встречи были задержаны несколько десятков фанатов за различные правонарушения: использование пиротехники, алкогольное опьянение. Однако драк и беспорядков не было.

Итог подвел вице-премьер РФ, президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко. "Мы увидели потрясающий матч, игру двух лидеров, все получили колоссальное удовольствие. Абсолютно уверен, что команды показали футбол европейского уровня. Думаю, что этот матч стал украшением чемпионата", - заявил он.

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