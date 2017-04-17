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Квят пожаловался на проблемы со сцеплением во время гонки Гран-при Бахрейна

Спорт
17 апреля, 2:28 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, апреля. /ТАСС
По словам россиянина, на домашней трассе в Сочи команда "Торо Россо" должна побороться за очки, ей это по силам
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Даниил Квят

Даниил Квят

© EPA/LYNN BO BO

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Российский пилот команды чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" "Торо Россо" Даниил Квят отметил, что испытывал проблемы со сцеплением во время гонки Гран-при Бахрейна. Слова спортсмена приводит официальный сайт команды.

Квят финишировал 12-м, его партнер по команде испанец Карлос Сайнс-младший сошел с дистанции из-за аварии на трассе.

"После первого круга я думал, что гонка для меня завершена. В самом начале было очень плохое сцепление с асфальтом, я вылетел за пределы трассы в борьбе с другим болидом. Команде нужно проанализировать, что произошло, гонка получилась напряженной, но, к сожалению, нам не за что было бороться, поскольку до очковой зоны было слишком далеко. В следующей гонке на родной трассе мы должны побороться за очки, нам это по силам", - сказал Квят.

Следующий этап пройдет в Сочи с 28 по 30 апреля.

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