ФК "Бастия" понесет серьезное наказание за беспорядки на матче с "Лионом"

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МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. К футбольному клубу "Бастия" будут применены серьезные санкции по итогам инцидента, в результате которого болельщики команды выбежали на поле и пытались атаковать игроков "Лиона" в матче чемпионата Франции. Об этом заявил госсекретарь по делам спорта правительства Франции Тьерри Брайар, которого цитирует AFP.
Начало матча между командами было отложено из-за того, что болельщики "Бастии" выбежали на поле и пытались напасть на игроков "Лиона". Спустя 50 минут команды вышли и провели первый тайм, по окончании которого случилась потасовка между выбежавшим на поле болельщиком и голкипером "Лиона" Антони Лопешем. Началась драка, в ходе которой один из стюардов встречи попытался нанести удар защитнику гостевой команды Муктару Дьякаби. Решение о том, когда будет доиграна встреча, пока не принято.
"Возмущению нет предела, за подобные инциденты нужно применять серьезные санкции, - сказал Брайар. - Лига быстро разберется в этой ситуации, нанесен удар по имиджу французского футбола, подобного в спорте не должно быть. Санкции будут применены в отношении принимающей стороны и конкретных лиц".
"Дело не ограничится закрытием стадиона на определенное количество матчей, - продолжил госсекретарь по делам спорта правительства Франции. - Необходимо сделать так, чтобы справедливость восторжествовала и болельщики перестали поступать подобным образом. Нужно наказать виновных, ведь есть понимание, что к таким инцидентам зачастую причастны силы, не имеющие отношения к болельщикам и клубу".
Это уже не первый инцидент подобного рода на нынешней неделе, в котором оказывается замешан "Лион". В четверг более тысячи болельщиков выбежали на поле перед началом матча 1/4 финала Лиги Европы между французским клубом и "Бешикташем". Это случилось за 15 минут до начала встречи. Болельщики французского клуба, располагавшиеся на нижних секторах трибун, испугались действий турецких фанатов, которые бросали пиротехнику с верхних рядов.
В итоге тогда встреча началась на 45 минут позже. На стадионе "Лиона", вмещающем 59 тысяч зрителей, собралось больше 15 тысяч фанатов "Бешикташа". Кроме того, на арене возникла массовая драка, в которой фанаты обеих команд использовали различные подручные средства. Позднее Союз европейских футбольных ассоциаций открыл дисциплинарное дело в связи со случившимся.