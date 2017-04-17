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"Питтсбург" победил "Коламбус" в матче серии плей-офф НХЛ, Малкин набрал три очка

Спорт
17 апреля, 4:33 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, апреля. /ТАСС
Встреча завершилась в овертайме со счетом 5:4
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Евгений Малкин

Евгений Малкин

© AP Photo/Paul Sancya

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. "Питтсбург" в гостях обыграл в овертайме "Коламбус" со счетом 5:4 в третьем матче первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ), российский нападающий "Пингвинз" Евгений Малкин отдал три результативные передачи.

У "Питтсбурга" хет-трик оформил Джейк Гюнтцель (4, 52, 74-я минуты), дубль записал на свой счет Брайан Раст (26, 34). В составе хозяев отличились Кэм Аткинсон (1, 6), Зак Веренски (7) и Брэндон Дубински (56).

Российский голкипер "Коламбуса" Сергей Бобровский отразил 42 из 47 бросков.

Счет в серии до четырех побед стал 3-0 в пользу "Питтсбурга". Четвертая игра серии между командами состоится в ночь на среду также в Коламбусе.

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