Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 15.04:
$ 56.29
€ 59.78
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Шайба и передача Радулова помогли "Монреалю" победить "Рейнджерс" в матче плей-офф НХЛ

Спорт
17 апреля, 4:55 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, апреля. /ТАСС
Встреча завершилась со счетом 3:1
Поделиться
Материал из 1 страницы
Александр Радулов

Александр Радулов

© AP Photo/Paul Vernon

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. "Монреаль" обыграл на выезде "Нью-Йорк Рейнджерс" со счетом 3:1 в третьем матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ), российский нападающий канадского клуба Александр Радулов отдал голевую передачу и забросил третью шайбу.

В составе победителей также голы забили Арттури Лехконен (38-я минута) и Ши Уэбер (48). У "Рейнджерс" отличился Брэди Шей (58). Защитник "Монреаля" Андрей Марков не отметился результативными действиями.

Радулов был признан третьей звездой матча. Первой стал вратарь "Монреаля" Кэри Прайс, отразивший 20 бросков из 21, второй - Лехконен.

Счет в серии стал 2-1 в пользу канадского клуба. Четвертая встреча первого раунда розыгрыша Кубка Стэнли между командами состоится также в Нью-Йорке в ночь на среду.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
Хоккеисты СКА
21
Питерский дубль: сезон КХЛ завершился победой СКА
Квинси Промес (справа) против Луиш Нету
17
"Спартак" обыграл "Зенит" в матче чемпионата России
Игроки СКА после победы в четвертом матче финальной серии плей-офф Кубка Гагарина КХЛ между командами СКА (Санкт-Петербург) и "Металлург" (Магнитогорск)
18
Один шаг до титула: СКА победил "Металлург" в четвертом матче финала КХЛ
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Матвиенко рассказала, как исламское одеяние помогло ей на переговорах в Саудовской Аравии
2
На референдуме в Турции победили сторонники президентской формы правления
3
МЧС предупреждает об ухудшении погоды в Москве
4
Помощник Трампа считает, что настало время для жестких переговоров с РФ по Сирии
5
Facebook прокомментировала произошедший в США случай трансляции убийства через соцсеть
6
Абэ намерен обсудить проблему КНДР на встрече с Путиным в конце апреля
7
В центре Москвы Maserati врезался в столб и загорелся
Темы дня
Загрузка...
Реклама