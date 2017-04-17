Шайба и передача Радулова помогли "Монреалю" победить "Рейнджерс" в матче плей-офф НХЛ

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МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. "Монреаль" обыграл на выезде "Нью-Йорк Рейнджерс" со счетом 3:1 в третьем матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ), российский нападающий канадского клуба Александр Радулов отдал голевую передачу и забросил третью шайбу.
В составе победителей также голы забили Арттури Лехконен (38-я минута) и Ши Уэбер (48). У "Рейнджерс" отличился Брэди Шей (58). Защитник "Монреаля" Андрей Марков не отметился результативными действиями.
Радулов был признан третьей звездой матча. Первой стал вратарь "Монреаля" Кэри Прайс, отразивший 20 бросков из 21, второй - Лехконен.
Счет в серии стал 2-1 в пользу канадского клуба. Четвертая встреча первого раунда розыгрыша Кубка Стэнли между командами состоится также в Нью-Йорке в ночь на среду.