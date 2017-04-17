В ITF заявили, что были не в курсе употребления мельдония Шараповой

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Международная федерация тенниса (ITF) выступила с заявлением, в котором утверждается, что в организации не знали о применении россиянкой Марией Шараповой запрещенного вещества мельдония до тех пор, пока не стало известно о положительном допинг-тесте спортсменки. Текст заявления приводит Sky Sports.

Ранее пятикратная победительница турниров Большого шлема Шарапова раскритиковала Международную федерацию тенниса за то, что ее не предупредили о внесении мельдония в список запрещенных веществ. Спортсменка отметила, что в ITF знали, что она принимала мельдоний во время участия в Кубке федерации в ноябре 2015 года, когда это вещество еще не было запрещено.

"ITF не знала об использовании Шараповой мельдония вплоть до допинг-теста, который оказался положительным, - сказано в сообщении. - Мельдоний был частью мониторинговой программы WADA до его внесения в список запрещенных веществ в 2016 году. Все результаты анализов по этой программе были анонимными и не привязывались к какому-то конкретному спортсмену. Уже после этого Шарапова сдала тест, который дал положительный результат".

Шарапова была дисквалифицирована Международной федерацией тенниса в июне 2016 на два года за употребление мельдония. Позднее Спортивный арбитражный суд в Лозанне сократил срок наказания, и Шарапова получила право вернуться на корт 26 апреля нынешнего года.