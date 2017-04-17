Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 15.04:
$ 56.29
€ 59.78
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В ITF заявили, что были не в курсе употребления мельдония Шараповой

Спорт
17 апреля, 7:04 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, апреля. /ТАСС
Ранее пятикратная победительница турниров Большого шлема Шарапова раскритиковала Международную федерацию тенниса за то, что ее не предупредили о внесении мельдония в список запрещенных веществ
Поделиться
Материал из 1 страницы
Мария Шарапова

Мария Шарапова

© AP Photo/Isaac Brekken, архив

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Международная федерация тенниса (ITF) выступила с заявлением, в котором утверждается, что в организации не знали о применении россиянкой Марией Шараповой запрещенного вещества мельдония до тех пор, пока не стало известно о положительном допинг-тесте спортсменки. Текст заявления приводит Sky Sports.

Ранее пятикратная победительница турниров Большого шлема Шарапова раскритиковала Международную федерацию тенниса за то, что ее не предупредили о внесении мельдония в список запрещенных веществ. Спортсменка отметила, что в ITF знали, что она принимала мельдоний во время участия в Кубке федерации в ноябре 2015 года, когда это вещество еще не было запрещено.

"ITF не знала об использовании Шараповой мельдония вплоть до допинг-теста, который оказался положительным, - сказано в сообщении. - Мельдоний был частью мониторинговой программы WADA до его внесения в список запрещенных веществ в 2016 году. Все результаты анализов по этой программе были анонимными и не привязывались к какому-то конкретному спортсмену. Уже после этого Шарапова сдала тест, который дал положительный результат".

Шарапова была дисквалифицирована Международной федерацией тенниса в июне 2016 на два года за употребление мельдония. Позднее Спортивный арбитражный суд в Лозанне сократил срок наказания, и Шарапова получила право вернуться на корт 26 апреля нынешнего года.

Смотрите также

Шарапова раскритиковала теннисистов, которые высказываются против ее возвращения
Шарапова по-прежнему считает ITF частично виновной в своем отстранении из-за мельдония
Владелец турнира в Мадриде сообщил, что был против предоставления wild card Шараповой
Ораганизаторы турнира в Штутгарте: Шарапова получила wild card по спортивному принципу
Шарапова призналась, что задумывалась о завершении карьеры в 2016 году

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Допинг-скандал вокруг Марии Шараповой
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
Хоккеисты СКА
21
Питерский дубль: сезон КХЛ завершился победой СКА
Квинси Промес (справа) против Луиш Нету
17
"Спартак" обыграл "Зенит" в матче чемпионата России
Игроки СКА после победы в четвертом матче финальной серии плей-офф Кубка Гагарина КХЛ между командами СКА (Санкт-Петербург) и "Металлург" (Магнитогорск)
18
Один шаг до титула: СКА победил "Металлург" в четвертом матче финала КХЛ
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Матвиенко рассказала, как исламское одеяние помогло ей на переговорах в Саудовской Аравии
2
"Ъ": мотоциклисты могут получить дополнительные преимущества на дорогах
3
Пенс: эра "стратегического терпения" США в отношении КНДР завершилась
4
Абэ намерен обсудить проблему КНДР на встрече с Путиным в конце апреля
5
Помощник Трампа считает, что настало время для жестких переговоров с РФ по Сирии
6
Полина Попова из Свердловской области завоевала титул "Мисс Россия - 2017"
7
Сборы фильма "Форсаж 8" за первые дни проката установили рекорд
Темы дня
Загрузка...
Реклама