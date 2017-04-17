"Хьюстон" разгромил "Оклахому" в первом матче стартового раунда плей-офф НБА

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. "Хьюстон" выиграл на своей площадке у "Оклахомы" в первом матче 1/8 финала плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Встреча завершилась со счетом 118:87.

Самым результативным игроком матча стал защитник хозяев Джеймс Харден, набравший 37 очков. В составе проигравших больше всех очков на счету Рассела Уэстбрука (22).

Счет в серии до четырех побед стал 1-0 в пользу "Хьюстона".

Вторая игра между командами пройдет также на домашнем парке "Хьюстона" в ночь на четверг.