"Хьюстон" разгромил "Оклахому" в первом матче стартового раунда плей-офф НБА

В ITF заявили, что были не в курсе употребления мельдония ШараповойСпорт 17 апреля, 7:04
Пенс: эра "стратегического терпения" США в отношении КНДР завершиласьМеждународная панорама 17 апреля, 6:50
Пенс посетил демилитаризованную зону на границе Республики Корея и КНДРМеждународная панорама 17 апреля, 5:36
Шайба и передача Радулова помогли "Монреалю" победить "Рейнджерс" в матче плей-офф НХЛСпорт 17 апреля, 4:55
"Ъ": научно-технический совет Роскосмоса и ОДК проведет первое заседание 21 апреляКосмос 17 апреля, 4:36
"Питтсбург" победил "Коламбус" в матче серии плей-офф НХЛ, Малкин набрал три очкаСпорт 17 апреля, 4:33
Экс-советник штаба Трампа назвал "полной фальшивкой" досье на президента СШАМеждународная панорама 17 апреля, 4:07
Абэ намерен обсудить проблему КНДР на встрече с Путиным в конце апреляМеждународная панорама 17 апреля, 3:47
"Ъ": мотоциклисты могут получить дополнительные преимущества на дорогахОбщество 17 апреля, 3:45
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. "Хьюстон" выиграл на своей площадке у "Оклахомы" в первом матче 1/8 финала плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Встреча завершилась со счетом 118:87.
Самым результативным игроком матча стал защитник хозяев Джеймс Харден, набравший 37 очков. В составе проигравших больше всех очков на счету Рассела Уэстбрука (22).
Счет в серии до четырех побед стал 1-0 в пользу "Хьюстона".
Вторая игра между командами пройдет также на домашнем парке "Хьюстона" в ночь на четверг.