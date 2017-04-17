"Эдмонтон" победил "Сан-Хосе" в третьем матче первого раунда плей-офф НХЛ

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. "Эдмонтон" на выезде обыграл "Сан-Хосе" со счетом 1:0 в третьем матче первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Шайбу забросил Зак Кэссиан на 51-й минуте. Он же отличился и в предыдущем победном матче (2:0). "Эдмонтон" во второй встрече подряд не пропускает голы. Голкипер гостей Кэм Тальбо отразил все 23 броска.

"Эдмонтон" вышел вперед в серии до четырех побед - 2-1. Четвертая игра серии пройдет в ночь на среду также на площадке "Сан-Хосе".